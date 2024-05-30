Відомий український артист поговорив із Пугачовою і викрив її справжню сутність

Юрій Рибчинський заявив, що місяць тому зідзвонювався з Аллою Пугачовою.

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Алла Пугачова поговорила з Юрієм Рибчинським / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Народний артист України, поет і драматург Юрій Рибчинський не припинив спілкування з деякими російськими артистами, які засудили вторгнення РФ в Україну і виїхали з країни-терориста.

В інтерв'ю для Наташі Влащенко Рибчинський зазначив, що нещодавно розмовляв з Аллою Пугачовою і привітав її з днем народження.

Артист не став повністю переказувати розмову з Пугачовою, але заявив, що згоден з її думкою щодо країни-окупанта Росії.

"Правильно вона каже - це терористична держава. Вона все розуміє так само, як і ми", - зазначив Рибчинський.

Дивіться відео, в якому Рибчинський висловився про Пугачову:

Хто такий Юрій Рибчинський? Юрій Рибчинський - радянський і український поет, драматург, сценарист, один із засновників сучасної української естрадної пісні. Герой України, народний артист.

Поета по праву називають одним із засновників української естрадної пісні. Юрій Рибчинський пише для "зірок", але також наділений талантом відкривати нові імена.

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Зазначимо, нещодавно путініст Юрій Назаров накинувся на Галкіна і Пугачову зі звинуваченнями через їхню позицію щодо війни. Назаров заявив, що фінансове становище подружжя дуже сумне і тепер Галкіну потрібно більше працювати.

А також Алла Пугачова пообідала з російським бізнесменом Олегом Тіньковим на Кіпрі, який визнано іноагентом країні-окупанту. Друзів помітили в ресторані за обідом, під час якого вони довго розмовляли.

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