Зірка серіалу "Обіцянка Богу" Юрій Феліпенко вступив до лав ЗСУ

Популярний актор показав, як складає присягу разом з побратимами.

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Актор Юрій Феліпенко захищатиме Україну / колаж: Главред, фото: Пресслужба, instagram.com/y.felipenko

Зірка серіалу "Обіцянка Богу", премʼєра якого відбулась на 1+1 Україна, став на захист країни. Український актор Юрій Феліпенко доєднався до батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр. Це підрозділ добровольців, сформований у перші дні повномасштабного вторгнення.

У себе на сторінці в Instagram актор поділився відео, де разом з іншим побратимами складає присягу.

"Новобранці Ахіллєсу готуються до складання присяги", - підписав ролик Юрій Феліпенко.

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Варто зазначити, разом з зіркою серіалу "Обіцянки Богу" на захист країни став ще один український актор Костянтин Темляк.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну актор вступив до лав одного з київських ТрО. Згодом актор почав активно займатися волонтерством.

"24 лютого я відчув, що в нас дуже крута та сильна країна. Ми можемо бути разом. Мене приємно вразили багато людей, які дуже активно займаються волонтерством, донатами. Щасливий мати таких свідомих знайомих. Я в хорошому сенсі переосмислив своє ставлення до людей. Я вважаю, донатити має кожен. Зараз наш спільний обов'язок — підтримувати армію. Чим більше ми скидатимемо навіть по 1-2 грн, тим швидше досягнемо нашої спільної мети", - зізнався Юрій Феліпенко в інтервʼю для сайту 1+1.

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