Оля Цибульська розповіла про бажання вступити до ЗСУ

Співачка поскаржилася на поганий психологічний стан, під впливом якого вона хотіла піти на фронт.

https://glavred.net/stars/olya-cibulskaya-rasskazala-pro-zhelanie-vstupit-v-vsu-10529546.html Посилання скопійоване

Оля Цибульська зізналася, що на початку війни хотіла вступити до лав ЗСУ / колаж: Главред, фото : instagram.com/cybulskaya

Велика війна, яка прийшла в Україну 24 лютого 2022 року, сильно вдарила по психіці всіх українців. Співачка Оля Цибульська не стала винятком.

В інтерв'ю Аліні Доротюк артистка зізналася, що повномасштабне вторгнення призвело до емоційного зриву. Вона навіть всерйоз замислювалася про те, щоб взяти в руки зброю.

Від вступу до ЗСУ Цибульську відмовив психолог. Вона пояснила співачці, що її перша і головна відповідальність - син, який на тлі стресу і нестабільного психічного стану матері став сильно та часто хворіти.

відео дня

"Мене крило дуже сильно. Я була в такому психоемоційному стані. Навіть спілкувалася з психологом. Вона висказала мені купу матюків в слухавку і сказала: "В тебе є дитина, ти відповідальна за нього, тому заспокойся. ... Він хворіє, тому що ти не в спокої. Я запитала її: "А що йому дати?" А вона мені: "Дай собі по голові, випий заспокійливе та лягай біля дитини", - ділиться неприємними спогадами Оля Цибульська.

Раніше вагітна Лілія Ребрик посвітила ніжками в міні і загадала новорічне бажання, яке резонує з мріями і надіями кожного українця в умовах повномасштабної війни.

Також співак-воїн Віталій Козловський показав молоду Наталію Могилевську та себе в юності. Таким чином артист відзначив двадцятиріччя своєї музичної кар'єри.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.