Відомий танцюрист і фанат російської культури виступає на сцені Нацопери України

Українці в шоці від того, що головні партії отримує артист, який на початку повномасштабної війни їздив до РФ.

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Національну оперу України критикують за співпрацю з любителем "русского мира" Клеманом Гійомом / колаж: Главред, фото: instagram.com/betesauv

Французький танцюрист балету Клеман Гійом у травні 2022 року, через два з половиною місяці після того, як країна-окупант розв'язала криваву війну з Україною, прибув до рф на конкурс артистів балету "Арабеск". Там він отримав срібло, і, задоволений собою, дав ЗМІ країни на болотах інтерв'ю. У ньому Гійом вихваляв російську культуру, називав російських танцівників найкращими та висловлював сподівання колись попрацювати в РФ, "де найкращий балет".

Уже трошки більше ніж за рік танцюрист, який так любить країну-агресора, дивним чином опинився в Україні. Наразі він значиться, як "запрошений артист" на сайті Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка.

На це звернув увагу український письменник Євген Лір у своєму блозі в соцмережі Х. Він розмістив скріншоти інтерв'ю Гійома для росЗМІ, а також афіші вистав в Національній опері , у яких уже встиг узяти участь танцюрист. Наприклад, Клеман 26 січня виконав головну чоловічу партію у балеті "Сильфіда", а до цього брав участь у Новорічно-Різдвяному концерті.

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"Щось я перестав розуміти Національна опера України ставить лібрето за участі тіпа, який у травні 2022 їздив в Росію? І розповідає, яка прекрасна і чудесна російська культура? І все це у Києві?" - написав обурений літератор, коментуючи роботу Клемана Гійома в Національній опері.

Інтерв'ю Клемана Гійома про те, як він був радий опинитися в країні-окупанті / portal-kultura.ru

Інтерв'ю Клемана Гійома про те, як він був радий опинитися в країні-окупанті / portal-kultura.ru

У коментарях до посту Євгена Ліра розгорівся скандал. Обурені українці вимагають рішучої реакції керівників театру на інформацію про те, що їхній співробітник виявився прихильником "русского мира". Крім того, у багатьох виникли питання про те, чому особиста справа артиста не була ретельно вивчена під час прийому на роботу.

Афіші Національної опери України, які свідчать про співпрацю з Клеманом Гійомом / колаж: Главред, фото: opera.com.ua

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