Ведучого "Холостяка" зупинили представники військкомату: що було далі

Григорій Решетник розповів про свою зустріч із представниками ТЦК.

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Григорій Решетник розповів про свій досвід / Колаж Главред, фото Instagram/grisha_reshetnik

Український ведучий, найвідоміший за романтичними реаліті-шоу "Холостяк" і "Холостячка", Григорій Решетник поділився несподіваною новиною.

Як написав телеведучий на своїй сторінці в Instagram, на вокзалі до нього підійшли представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Дуже професійно, інтелігентно та коректно попросили пред'явити документи. Потім впізнали, але це не змінило процес перевірки", - розповідає він.

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Решетник також додає, що представники ТЦК, переконавшись, що всі документи в нормі - побажали гарного робочого дня.

"Я дорослий хлопець і розумію, що ситуації бувають різними... я розповів свою історію. Проте вважаю, що ми з повагою маємо ставитися до закону і тих, хто відповідає за його дотримання. Бо це основа! І хотілося б, щоб не тільки прості українці жили за законами", - додає він.

Нагадаємо, раніше чоловік блогерки мільйонниці Тетяни Пренткович Андрій Гонковський, який під виглядом волонтерської діяльності виїхав разом із нею відпочивати на Мальдіви, вирішив виправдатися за свій вчинок.

Пізніше вона вибачилася за те, що через них тепер "будуть погано думати про волонтерів". Блогерка опублікувала пост, у якому посипає голову попелом, нібито визнаючи свою помилку. Ба більше, вона акцентує увагу на тому, що через перенесення дати запланованого заходу, де мав виступати її чоловік, вони вирішили скористатися моментом і провести час із сім'єю.

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