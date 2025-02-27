У серіалі про Гаррі Поттера затвердили першого актора - хто зіграє Дамблдора

П'ятим актором, який втілював Альбуса Дамблдора на екрані, стане голлівудська зірка.

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Серіал за Гаррі Поттером - хто зіграє професора Дамблдора / колаж: Главред, фото: imdb.com

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Через два роки планується вихід серіалу про Гаррі Поттера

На роль Дамблдора затверджено популярного американського актора

Уже цього літа телекомпанія НВО планує почати зйомки масштабного телесеріалу за мотивами романів Джоан Роулінг про пригоди Гаррі Поттера. Передбачається, що прем'єра відбудеться наприкінці 2026 або на початку 2027 року, а весь проєкт триватиме не менше 10 років.

Творці серіалу, перед якими стоїть непросте завдання переплюнути однойменну кінофраншизу, тримають у таємниці подробиці зйомок та імена акторів. Однак нещодавно стало відомо, хто зіграє директора школи чаклунства і чарівництва Гоґвортс Альбуса Дамблдора.

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Першим офіційно затвердженим актором став 79-річний Джон Літгоу, за плечима якого два Золоті Глобуси, шість Еммі, дві Тоні та номінації на Оскара і Греммі. Він відомий ролями в серіалах "Третя планета від Сонця", "Як я зустрів вашу маму", "Корона", "Декстер" тощо.

Про те, що він зіграє Дамблдора в серіалі за Гаррі Поттером, розповів сам Літгоу виданню ScreenRant: "Це стало для мене повною несподіванкою. Мені щойно зателефонували з кінофестивалю Санденс і запропонували знятися в іще одному фільмі, і це було нелегке рішення, бо, боюся, воно визначить для мене останню главу мого життя. Але я дуже схвильований. Деякі чудові люди повертаються до Гаррі Поттера. Ось чому це було таке важке рішення. Мені буде близько 87 років на вечірці з нагоди завершення, але я сказав "так".

Серіал за Гаррі Поттером - Джон Літгоу зіграє професора Дамблдора / ua.depositphotos.com

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Хто такий Джон Літгоу? Джон Літгоу - американський актор. Він отримав безліч нагород, включно з шістьма преміями Еммі, двома преміями Золотий глобус і двома преміями Тоні, а також номінації на дві премії Оскар, премію BAFTA і чотири премії Греммі. У 2001 році Літгоу отримав зірку на Голлівудській алеї слави, а в 2005 році його ввели в Зал слави американського театру, повідомляє Вікіпедія. Автор 13 книг, збірок віршів та ілюстрацій для дітей і дорослих.

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