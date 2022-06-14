Виснажена Лоліта, яка не звертає уваги на війну, покинула Росію / скріншот

Співачка Лоліта, яка до сих пір замовчує війну РФ проти України, покинула Росію.

На своїй сторінці в Facebook вона опублікувала відео, в якому заявила, що вилетіла з країни, і показала екскурсію по Стамбулу.

Лоліта в ролику розповіла, що протягом 10 днів буде у відпустці і прямує до дочки і мами, що знаходяться в Болгарії.

"На все літо я своїх розмістила туди. Там спокійно, нерви ніхто не мотає", - зазначила співачка.

читайте такожЛоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася РосіяЗа словами Мілявської, вона летіла через Стамбул (Туреччина) і через затримку вильоту запізнилася на стикувальний рейс. У зв'язку з цим, як розповіла Лоліта, вона вирішила замовити екскурсію по Стамбулу.

Нагадаємо, в перші дні артистка зі сльозами на очах благала врятувати її сім'ю, але як тільки її близькі опинилися поруч, Лоліта вмить забула про війну. З тих пір вона лише скаржилася на санкції в рф, і продовжувала гастролювати.

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