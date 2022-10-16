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Іво Бобул розповів, чому замовкла Софія Ротару

16 жовтня 2022, 11:18

Легендарний український виконавець висловився про позицію співачки під час війни.

Іво Бобул, Ауріка Ротару
Іво Бобул зі своєю кумою, сестрою Софії Ротару Аурікою / facebook.com/ivo.bobul.94

Український співак і Народний артист України Іво Бобул тісно пов'язаний з родиною Ротару, і знає їх вже багато років. Тому вільно висловлюється про вчинки Софії Михайлівни, адже знає, про що говорить.

В інтерв'ю для Rostyslove Production Бобул розповів, чому, на його погляд, Софія Ротару так довго мовчала про війну в Україні, та й тепер в інформаційному просторі з'являється вкрай рідко.

Співак вважає, що не багатослівність визначає позицію людини. Тим більше артистки такої величини, як Ротару. Вона зробила достатньо заяв, щоб чітко окреслити свою проукраїнську позицію.

"Людям такого складу може іноді однієї присутності достатньо, навіщо говорити? "Я тут, я в Україні, я з вами. Я звідти виїхала. Все. Народ мій - український, країна моя - Україна". Цього може бути достатньо. Я гадаю, що дуже багато ще буде сказано", - заявляє артист.

Іво Бобул має практично кровні стосунки з сестрами Софії Михайлівни - Ауріка і Лідія Ротару хрестили його доньку Людмилу.

Нагадаємо, співачка Софія Ротару вперше відкрито висловилася з приводу війни Росії проти України лише на початку серпня. Артистка зізналася, що допомагає українським захисникам та їхнім родинам.

Крім того, після невдалої спроби незаконно перетнути український кордон під час війни, онук Ротару натякнув, що вже не в країні - Анатолій запостив фото з Франції.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Іво Бобул Софія Ротару новини шоу бізнесу Ауріка Ротару
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