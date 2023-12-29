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Івлєєву офіційно судили за організацію "голої" вечірки

Олена Кюпелі
29 грудня 2023, 19:48
Анастасія Івлєєва особисто була присутня на засіданні.
Івлєєва нарвалася на цунамі хейта
Івлєєва нарвалася на цунамі хейта / Колаж Главред, фото Instagram / agent_girl

У терористичній Росії сьогодні, 29 грудня, судили блогерку Анастасію Івлєєву, яка організувала "голу" вечірку.

За інформацією пропагандистів Стархіт, 32-річна Івлєєва відбулася штрафом в 100 тисяч рублів (1100 доларів США). Анастасія Івлєєва особисто була присутня на засіданні Лефортовського суду і виглядала дуже пригніченою.

Крім того, стало відомо, що з Івлєєвої розірвали контракти великі рекламодавці, а її друзі - учасники вечірки почали втрачати свої новорічних концертів і ефірів.

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Повідомляється, що селебріті виглядала на суді дуже пригніченою.

Нагадаємо, раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало шкода, страшно і безглуздо.

Також стало відомо про те, що естрадний російський співак Кіркоров, який буквально днями виклянчував прощення за участь у "Голій" вечірці блогерки Івлєєвої, буде вирізаний з новорічного кіно. Інформацію пропагандистам підтвердила ще одна путіністка Тіна Канделакі.

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Настя Ивлеева новини шоу бізнесу
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