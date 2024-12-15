Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Івлєєва та Кіркоров зчепилися на публіці

Сергій Кущ
15 грудня 2024, 09:37
1464
Скандальні російські артисти перейшли на образи.
Івлєєва та Кіркоров зчепилися на публіці
Івлєєва та Кіркоров зчепилися на публіці / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

У матеріалі:

  • Кіркоров образив Івлєєву
  • Путіністка колюче відповіла співаку

Скандал після "голої" вечірки в РФ не вщухає досі. Скандальний співак Філіп Кіркоров продовжує вигороджувати себе, накинувшись на ще одну путіністку Настю Івлєєву.

Він укотре обрушився з критикою на блогерку - він жорстко пройшовся по організаторці заходу, пише Главред.

відео дня

"[Самка домашньої собаки] (неценз.) рідкісна, невдячна людина, яка навіть не вибачилася переді мною, та ще й собі дозволяє... Тут напередодні від неї прилетіло, вона мене ще коментує... Про цю [самку домашньої собаки] (неценз.) взагалі навіть чути не хочу", - висловився Кіркоров.

Івлєєва не стала вибачатися перед скандальним співаком. Вона вкотре залишила їдкий коментар в особистому блозі на адресу Кіркорова, пригадавши йому скандальну приказку про котика на одному з шоу.

"Тут ще ведучий відразу позначив, що райдер Кіркорова не буде виконаний", - підписала вона стоп-кадр із подкасту, на якому видно частину светра ведучого.

Це вже не вперше, коли Івлєєва висловлюється на адресу Кіркорова. Коли той заговорив про образу на Настю, вона опублікувала фото сережок у вигляді щурів. "А хто-небудь знає, у Кіркоряна вуха проколоті?", - залишила вона єхидний коментар.

Настя Івлєєва - останні новини по темі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоблогерці Насті Івлєєвій загрожує до п'яти років позбавлення волі за несплату податків в особливо великому розмірі. Але точної суми заборгованості не озвучили.

А також серед гостей "майже голої" вечірки Насті Івлєєвої засвітилася і гімнастка Аліна Кабаєва, якій приписують роман із диктатором Путіним. Спортсменка, яка вдає із себе святенницю, на розважальний захід з'явилася в чорній сукні-пеньюарі з глибоким декольте.

Вам може бути цікаво:

Хто така Анастасія Івлєєва

Анастасія Івлєєва - російська телеведуча, кіноактриса і відеоблогер. Найбільш відома як Instagram-блогерка, а також як ведуча телепередачі "Орел і решка", пише Вікіпедія.

У грудні 2023 року Настя організувала "голу" вечірку, після якої її звинуватили в пропаганді нетрадиційних цінностей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Філіп Киркоров Настя Ивлеева
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мінімум 3,5 години зі світлом між відключеннями: в Україні вводять зовсім інші графіки

Мінімум 3,5 години зі світлом між відключеннями: в Україні вводять зовсім інші графіки

12:24Україна
РФ намагається захопити новий плацдарм: названо "найгарячіші" ділянки фронту

РФ намагається захопити новий плацдарм: названо "найгарячіші" ділянки фронту

10:57Україна
Атака ракети й десятків дронів РФ: вибухи гриміли в десяти областях України

Атака ракети й десятків дронів РФ: вибухи гриміли в десяти областях України

09:46Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на 2025-й: на один зі знаків зодіаку чекає приголомшливий рік змін

Гороскоп Таро на 2025-й: на один зі знаків зодіаку чекає приголомшливий рік змін

Гороскоп на завтра 16 грудня: Ракам - хороший день, Овнам - фінансовий успіх

Гороскоп на завтра 16 грудня: Ракам - хороший день, Овнам - фінансовий успіх

Що зробити, щоб вода не википала з каструлі під час варіння: простий лайфхак

Що зробити, щоб вода не википала з каструлі під час варіння: простий лайфхак

Карта Deep State онлайн за 15 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

Де 3 відмінності між картинками: їх відшукають лише люди з "найгострішим поглядом"

Де 3 відмінності між картинками: їх відшукають лише люди з "найгострішим поглядом"

Останні новини

12:41

Хлопець втратив половину своєї ваги після інциденту на американських гірках, фото

12:24

Мінімум 3,5 години зі світлом між відключеннями: в Україні вводять зовсім інші графікиВідео

12:15

"Боже!": Брежнєва показала, який зараз вигляд має її 15-річна донька

11:53

Які різдвяні фільми варто подивитися: підбірка найкращих кінокартин до свята

11:53

Десять жертв і постраждалих: на Львівщині фура протаранила бус і легковикФото

Всупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – ЗолотарьовВсупереч погрозам Трампа США не вийдуть із НАТО, але Альянс штормитиме – Золотарьов
11:28

​​​​​​​Міноборони передало 23 мільярди Держприкордонслужбі для уникнення затримок у постачанні боєприпасівФото

11:00

Величезний вогняний спалах: безпілотник влупив по важливих цілях у ГрозномуВідео

10:57

РФ намагається захопити новий плацдарм: названо "найгарячіші" ділянки фронту

10:48

Схвильована дочка Заворотнюк вийшла на зв'язок після новини про вагітність

Реклама
09:46

Атака ракети й десятків дронів РФ: вибухи гриміли в десяти областях України

09:37

Івлєєва та Кіркоров зчепилися на публіці

09:25

Карта Deep State онлайн за 15 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

09:24

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну атакувала потужна магнітна буря

08:59

Відключення світла в Україні - графіки на 15 грудня (оновлюється)

08:42

У Миколаєві прогримів вибух: унаслідок прильоту дрона є постраждалі

08:22

Росіяни просуваються на багатьох напрямках: ISW - про складну ситуацію на фронтіФото

06:42

Кіт Келлог зробив низку цікавих заявПогляд

05:42

Гороскоп на завтра 16 грудня: Ракам - хороший день, Овнам - фінансовий успіх

04:26

Що зробити, щоб вода не википала з каструлі під час варіння: простий лайфхак

03:30

Гороскоп Таро на 2025 рік для Козерогів: чим здивує кожен місяць рокуВідео

Реклама
02:31

Конденсат на вікнах зникне за 2 хвилини: чим потрібно обробити скло

01:30

Головна ціль для "Орешника": з'явився прогноз нового ракетного удару РФ

00:49

Почнеться "біла смуга": кому потрібно допомогти 15 грудня - прикмети

14 грудня, субота
23:51

Трагічно загинув мільярдер та засновник відомого бренду одягу Ісак Андік

22:47

На Покровському напрямку відбувся зустрічний бій: ЗСУ відкинули окупантів

22:40

До вибуху в Дніпрі причетна РФ: підозрюваного затримали "по гарячих слідах"

22:00

Чи будуть масовані ракетні атаки РФ на новорічні свята: відповідь ГУР

21:31

Як російські іноагенти допомагають путінізмуПогляд

21:11

"Від Путіна можна чекати всього": в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешніком" на свята

20:31

ЗСУ накрили FPV-дронами солдатів КНДР на Курщині: є перші втрати - ГУР

20:14

ФІФА показала карту України без Криму: МЗС різко відреагувало і вимагає вибачень

20:01

Водії можуть помилятися: як законно та безпечно перевезти ялинку в автомобілі

19:48

Накриє раптове потепління, але сипатиме сніг: якою буде погоду у неділю

19:11

Світла в Україні буде більше: графік відключення електроенергії на 15 грудня

19:05

Штурми окупантів вийшли на новий рівень: армія РФ атакує позиції ЗСУ на "Жигулях"

18:36

"Взяли гроші з нещасних": українці запідозрили Винника у масштабній афері

18:18

"Бив окупанта на найгарячіших напрямках": в бою загинув молодий український пілот

17:29

Прямо зі сцени: Вєрка Сердючка попрощалася з Росією, деталі

17:04

У Дніпрі прогримів вибух: є загиблий, серед поранених - поліцейські

17:01

"Втрати вже помітні": Зеленський заявив, що РФ почала кидати у штурми солдатів КНДР

Реклама
16:44

Оцінив навіть Зібров: Пономарьов здивував прихильників фото у новому образі

16:37

"Вони закінчуються, як і всі": в ЦПД прокоментували штурми солдатів КНДР

16:34

У РФ "УРАЛ" і автобус з окупантами врізалися лоб у лоб: є загиблі і десятки пораненихВідео

15:52

"Справжній лицар": на фронті загинув відомий український актор

15:33

Чим для України обернеться втрата Покровська: експерт попередив про небезпеку

15:33

Гороскоп Таро на 2025 рік для Стрільців: чого чекати в коханні, фінансах і кар'єріВідео

15:24

Литовську спортсменку вигнали з Чемпіонату світу за футболку, як у Зеленського

15:03

Скинула 15 кілограмів: Могилевська поділилася секретом стрункості

14:54

У ЄС заговорили про завершення війни та введення миротворців в Україну – Politico

14:45

Де 3 відмінності між картинками: їх відшукають лише люди з "найгострішим поглядом"

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
#}
Ми використовуемо cookies
Прийняти