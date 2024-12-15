Івлєєва та Кіркоров зчепилися на публіці

У матеріалі:
- Кіркоров образив Івлєєву
- Путіністка колюче відповіла співаку
Скандал після "голої" вечірки в РФ не вщухає досі. Скандальний співак Філіп Кіркоров продовжує вигороджувати себе, накинувшись на ще одну путіністку Настю Івлєєву.
Він укотре обрушився з критикою на блогерку - він жорстко пройшовся по організаторці заходу, пише Главред.
"[Самка домашньої собаки] (неценз.) рідкісна, невдячна людина, яка навіть не вибачилася переді мною, та ще й собі дозволяє... Тут напередодні від неї прилетіло, вона мене ще коментує... Про цю [самку домашньої собаки] (неценз.) взагалі навіть чути не хочу", - висловився Кіркоров.
Івлєєва не стала вибачатися перед скандальним співаком. Вона вкотре залишила їдкий коментар в особистому блозі на адресу Кіркорова, пригадавши йому скандальну приказку про котика на одному з шоу.
"Тут ще ведучий відразу позначив, що райдер Кіркорова не буде виконаний", - підписала вона стоп-кадр із подкасту, на якому видно частину светра ведучого.
Це вже не вперше, коли Івлєєва висловлюється на адресу Кіркорова. Коли той заговорив про образу на Настю, вона опублікувала фото сережок у вигляді щурів. "А хто-небудь знає, у Кіркоряна вуха проколоті?", - залишила вона єхидний коментар.
Настя Івлєєва - останні новини по темі
Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоблогерці Насті Івлєєвій загрожує до п'яти років позбавлення волі за несплату податків в особливо великому розмірі. Але точної суми заборгованості не озвучили.
А також серед гостей "майже голої" вечірки Насті Івлєєвої засвітилася і гімнастка Аліна Кабаєва, якій приписують роман із диктатором Путіним. Спортсменка, яка вдає із себе святенницю, на розважальний захід з'явилася в чорній сукні-пеньюарі з глибоким декольте.
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Хто така Анастасія Івлєєва
Анастасія Івлєєва - російська телеведуча, кіноактриса і відеоблогер. Найбільш відома як Instagram-блогерка, а також як ведуча телепередачі "Орел і решка", пише Вікіпедія.
У грудні 2023 року Настя організувала "голу" вечірку, після якої її звинуватили в пропаганді нетрадиційних цінностей.
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