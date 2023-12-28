Івлєєву можуть посадити на п'ять років

Блогерці Івлєєвій ще довго доведеться розгрібати наслідки своєї вечірки.

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Івлєєва нарвалася на цунамі хейта / Колаж Главред, фото Instagram / agent_girl

Любителька "голих" вечірок, 32-річній блогерці Насті Івлєєвій загрожує до п'яти років позбавлення волі за несплату податків в особливо великому розмірі.

За інформацією пропагандистського видання Стархіт, точна сума заборгованості 32-річної зірки соцмережі поки не озвучується.

"ФНС Росії 26 грудня почала виїзну податкову перевірку блогера Івлєєвої за матеріалами МВС Росії. І вона має всі шанси завершитися порушенням кримінальної справи. Дяка російській поліції за оперативне реагування на влаштований шабаш під час СВО. Тил в надійних руках", — повідомила глава Ліги безпечного Інтернету Катерина Мізуліна.

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Повідомляється також, що відповідні служби звернули на податки Івлєєвої ще навесні, але нібито та зобов'язалася все це погасити. Тим часом, тепер російська влада серйозно взялися за неї і піти від відповідальності у неї не вийде.

Відзначимо, що весь сир-бор почався через "голу" вечірку. Раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок і інфлюенсерів. І все б нічого, ось тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, в числі яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До слова, всі вони прийшли одягнені по дрес-коду, що виглядало шкода, страшно і безглуздо.

Також стало відомо про те, що естрадний російський співак Кіркоров, який буквально днями виклянчував прощення за участь у "Голій" вечірці блогерки Івлєєвої, буде вирізаний з новорічного кіно. Інформацію пропагандистам підтвердила ще одна путіністка Тіна Канделакі.

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