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Коханка Путіна Кабаєва була на "голій" вечірці Івлєєвої: що буде з гімнасткою

Анна Підгорна
3 січня 2024, 18:04
Аліна Кабаєва в розпусному вбранні, нарівні з іншими учасниками скандальної тусовки, відривалася від душі.
Аліна Кабаєва
Аліна Кабаєва відвідувала вечірку Івлєєвої в Мутаборі / колаж: Главред, фото : instagram.com/alinakabaeva.officiaal

20 грудня в столиці країни на болотах пройшла вечірка для знаменитостей. Її організувала ведуча і блогерка Анастасія Івлєєва. Темою вечірки було "Almost naked" - "майже оголений". Російські зірки прийшли на заходи у відвертих костюмах, а знімки, які з'явилися після вечірки в мережі, викликали громадське обурення - в країні, яка затіяла криваву війну і з азартом вбиває мирних українських жителів, все ще прикриваються релігією і примарними уявленнями про моральність.

Артистів, які взяли участь у цій тусовці стали "скасовувати" в країні агресора - Івлєєву оштрафували на кругленьку суму, Кіркорова і Лоліту "вирізають" з усіх проєктів, де вони були задіяні, рекламодавці відмовляються від співпраці та ін.

Примітно, але серед гостей "майже голої" вечірки засвітилася і гімнастка Аліна Кабаєва, якій приписують роман з диктатором путіним. Спортсменка, яка вдає із себе святошу і захлинаючись по телебаченню розповідає одурманеним росіянам про скріпи і правильне виховання, на розважальний захід з'явилася в чорній сукні-пеньюарі з глибоким декольте, пила шампанське та щасливо фотографувалася з зірками.

відео дня

Громадськість, помітивши улюбленицю свого ляльковода на настільки нечестивому заході, стала боязко пропонувати позбавити Кабаєву спортивних звань. На що простому народу нагадали, що для обраних у країні-окупанті закон не писаний.

Наприклад, міністр спорту РФ Олег Матицин заявив на питання про Аліну наступне: "Якщо іноді трапляються нюанси, не варто поспішати і вирішувати все зопалу: почекаємо, заспокоїмося, дивись - і все налагодилося. Як потім, скажімо, звання повертати? Залиште відомих спортсменів у спокої!"

Аліна Кабаєва, Ксенія Собчак, Анастасія Івлєєва
Аліна Кабаєва, Ксенія Собчак та Анастасія Івлєєва на "голій" вечірці / t.me/bozhejakekonchene

Представник кремля Пєсков і зовсім боягузливо відхрестився від того, щоб хоч якось коментувати появу Кабаєвої на голій вечірці. "Що стосується ось цієї вечірки, то прошу вас мене помилувати. Давайте ми з вами залишимося єдиними в країні, хто цю тему не обговорює. Аліна Маратівна і Мінспорт впораються і без нас", - сказав він.

Офіційні представники Аліни Кабаєвої і сама гімнастка поки не коментують цю ситуацію. Але навряд чи в мережі скоро з'явиться відео, на якому вона, за прикладом Кіркорова, нещиро вибачається за свої витівки.

Раніше стало відомо, що у сім'ї у зрадників Марченка і Медведчука народилася ще одна дитина. У мережі з'явилися перший знімки з новонародженим.

Також співачка і телеведуча українського походження Регіна Тодоренко, яка живе в рф і мовчить про війну в Україні, показала обличчя молодшого сина. Зовнішність хлопчика стали бурхливо обговорювати в соціальних мережах.

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