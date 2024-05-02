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Організаторка "голої вечірки" Івлєєва зізналася, що їздила на Донбас

Олена Кюпелі
2 травня 2024, 23:38
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Івлєєва всіма силами намагається заслужити прощення російського диктатора Путіна.
Івлєєва нарвалася на цунамі хейта
Івлєєва нарвалася на цунамі хейту / Колаж Главред, фото Instagram/agent_girl

Анастасія Івлєєва, "зірка" популярної в терористичній Росії "голої вечірки", якою нібито зацікавився сам головоріз Путін, порушила мовчання і зізналася в тому, що їздила на окуповані території України.

За інформацією пропагандистського видання Стархіт, Івлєєва, яку жорстко покарали за вечірку, вирішила перервати мовчання і відповісти на всі актуальні запитання. Блондинка стала гостею шоу YouTube-каналу "Лука Ебков".

У короткому анонсі можна почути цитати Івлєєвої з інтерв'ю. "В офісі проводяться обшуки, розтягують буквально, розкрадають", - скаржиться колись популярна блогерка.

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Хто така Анастасія Івлєєва

Анастасія Івлєєва - російська телеведуча, кіноактриса і відеоблогерка. Найбільш відома як Instagram-блогерка, а також як ведуча телепередачі "Орел і решка", пише Вікіпедія.

У грудні 2023 року Настя організувала "голу" вечірку, після якої її звинуватили в пропаганді нетрадиційних цінностей.

У тизері також є натяки на відвідування окупованих росіянами українських територій. "Я була на Донбасі <...> Донбас - це не пральня", - намагається заробити хоч трохи плюсиків у терориста Путіна Івлєєва.

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Нагадаємо, раніше російська блогерка Анастасія Івлєєва скликала вечірку, на яку покликала старих російських зірок та інфлюенсерів. І все б нічого, от тільки дрес-код вечірки звучав, як "майже голий". Російські зірки, серед яких була зрадниця Лоліта, скандальний Філіп Кіркоров, "ліберальна" журналістка Ксенія Собчак та інші. До речі, всі вони прийшли одягнені за дрес-кодом, що виглядало жалюгідно, страшно і безглуздо.

Також стало відомо про те, що естрадного російського співака Кіркорова, який буквально випрошував вибачення за участь у "голій" вечірці блогерки Івлєєвої, було вирізано з новорічного кіно . Інформацію пропагандистам підтвердила ще одна путіністка Тіна Канделакі.

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