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Imagine Dragons виступили в Польщі з юним українцем зі зруйнованого росіянами села

Дмитро Відоменко
16 серпня 2023, 10:45 оновлено 16 серпня, 10:49
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Американська група Imagine Dragons, що випустила кліл Crushed про зруйнований будинок 14-річного Саші з Миколаївської області, виступила з ним у Польщі.
Imagine Dragons, прапор
Юнак вийшов на сцену з прапором України. Після цього група виконала композицію Сrushed / колаж Главред, скріншот з відео, фото ua.depositphotos.com

Американська рок-група Imagine Dragons, яка випустила в травні 2023 року Кліп на пенсію Crushed про зруйнований будинок 14-річного українця Саші з Миколаївської області, виступила в Польщі з ним на своєму концерті. Відео виступу було опубліковано в TikTok.

Юнак вийшов на сцену з прапором України. Після цього група виконала композицію Сrushed, тримаючи руку на серці.

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"Люди борються за свободу, люди борються за свій будинок, люди борються за свою країну, міста, села. Сьогодні ввечері тут той, чий будинок зруйнували в Україні, стерли з лиця землі. Це реальність сьогодні. Ніхто не заслуговує, щоб його будинок забрали, ніхто не заслуговує бути відправленим на війну в 2023 році. Нехай наші лідери щось роблять. Ми будемо разом і це закінчиться. Найменше, що ми можемо зробити, це розповісти історії про борються людей, які втратили, але не програли", – сказав вокаліст колективу Imagine Dragons Ден Рейнольдс.

відео дня

@a.obertosova Дякуємо @Imagine Dragons ? ? #imaginedragons#концерт#музика#imaginedragonslive#imaginedragonsconcert#imaginedragons2023#річка# рекомендаціяукраїна ? ? ♬ оригінальний звук-a. obertosova

Нагадавши, російський гуморист Максим Галкін (який нині перебуває у вигнанні в Ізраїлі разом з дружиною, легендарною співачкою Аллою Пугачовою і дітьми), закликав допомогти біженцям з України по всьому світу. Артист записав відеозвернення в Instagram.

У ролику Галкін назвав підтримку постраждалих українців персональною відповідальністю. Він підтвердив, що частину коштів зі своїх концертів перераховує до благодійних фондів, які допомагають біженцям з України.

Легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в еротичному трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила продемонструвати гостям Каннського фестіфаля свою підтримку Україні у війні проти Росії.

Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.

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