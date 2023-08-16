Imagine Dragons виступили в Польщі з юним українцем зі зруйнованого росіянами села

Американська група Imagine Dragons, що випустила кліл Crushed про зруйнований будинок 14-річного Саші з Миколаївської області, виступила з ним у Польщі.

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Юнак вийшов на сцену з прапором України. Після цього група виконала композицію Сrushed / колаж Главред, скріншот з відео, фото ua.depositphotos.com

Американська рок-група Imagine Dragons, яка випустила в травні 2023 року Кліп на пенсію Crushed про зруйнований будинок 14-річного українця Саші з Миколаївської області, виступила в Польщі з ним на своєму концерті. Відео виступу було опубліковано в TikTok.

Юнак вийшов на сцену з прапором України. Після цього група виконала композицію Сrushed, тримаючи руку на серці.

"Люди борються за свободу, люди борються за свій будинок, люди борються за свою країну, міста, села. Сьогодні ввечері тут той, чий будинок зруйнували в Україні, стерли з лиця землі. Це реальність сьогодні. Ніхто не заслуговує, щоб його будинок забрали, ніхто не заслуговує бути відправленим на війну в 2023 році. Нехай наші лідери щось роблять. Ми будемо разом і це закінчиться. Найменше, що ми можемо зробити, це розповісти історії про борються людей, які втратили, але не програли", – сказав вокаліст колективу Imagine Dragons Ден Рейнольдс.

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Нагадавши, російський гуморист Максим Галкін (який нині перебуває у вигнанні в Ізраїлі разом з дружиною, легендарною співачкою Аллою Пугачовою і дітьми), закликав допомогти біженцям з України по всьому світу. Артист записав відеозвернення в Instagram.

У ролику Галкін назвав підтримку постраждалих українців персональною відповідальністю. Він підтвердив, що частину коштів зі своїх концертів перераховує до благодійних фондів, які допомагають біженцям з України.

Легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в еротичному трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила продемонструвати гостям Каннського фестіфаля свою підтримку Україні у війні проти Росії.

Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.

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