Ікони стилю в світі дипломатії: Олена Зеленська особисто зустрілась з першою леді США

Ангеліна Підвисоцька
25 вересня 2025, 20:15оновлено 25 вересня, 21:51
377
Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України та українських дітей.
Елена Зеленская, Мелания Трамп
Олена Зеленська зустрілась із Меланією Трамп / Колаж: Главред, фото: instagram/Елена Зеленская

Перша леді України Олена Зеленська провела особисту зустріч з першою леді США Меланією Трамп. Світлиною Зеленська поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Вони обговорили захист дітей та їхнього дитинства, адже в Україні багато дітей стали жертвами жорстокої війни. Зеленська особисто подякувала Меланії Трамп за лист, у якому вона закликала Путіна до миру для дітей.

"Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі. Не втомлююся повторювати, що дуже вірю в дієвість м’якої сили – у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги. Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі – наших дітей. Адже сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім", - написала Олена Зеленська.

відео дня
Олена Зеленська
Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Варто зазначити, що перші леді України та США були одягнені у стильні та лаконічні образи, які підкреслювали елегантність, витонченість та серйозність цих жінок.

Олена Зеленська одягнула чорні брюки палаццо, білу блузу та вільний укорочений жакет. Образ вона доповнила стильною брошкою, чорним ременем та чорними туфлями човниками.

Меланія Трамп поєднала у своєму образі чорний та бежевий. Вона одягнула білі туфлі човники, стриманий білий костюм з укороченими брюками та подовженим жакетом, а також блузою бежевого відтінку.

Олена Зеленська - останні новини по темі

Додамо, раніше Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Меланія Трамп Олена Зеленська
