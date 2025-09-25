Ікони стилю в світі дипломатії: Олена Зеленська особисто зустрілась з першою леді США

Олена Зеленська подякувала Меланії Трамп за підтримку України та українських дітей.

Олена Зеленська зустрілась із Меланією Трамп / Колаж: Главред, фото: instagram/Елена Зеленская

Перша леді України Олена Зеленська провела особисту зустріч з першою леді США Меланією Трамп. Світлиною Зеленська поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Вони обговорили захист дітей та їхнього дитинства, адже в Україні багато дітей стали жертвами жорстокої війни. Зеленська особисто подякувала Меланії Трамп за лист, у якому вона закликала Путіна до миру для дітей.

"Надзвичайно ціную, що її серце відкрите до цієї теми, як і до теми добробуту дітей в усьому світі. Не втомлююся повторювати, що дуже вірю в дієвість м’якої сили – у людяність, співпереживання та здатність змінювати реальність на краще. Впевнена, що спільними зусиллями ми зможемо допомогти всім дітям, які потребують допомоги. Щиро вдячна Меланії Трамп за сьогоднішню зустріч і сподіваюся на подальшу співпрацю задля захисту найдорожчого у світі – наших дітей. Адже сьогодні їх захист – не просто спільна справа, а спільна відповідальність перед нашим майбутнім", - написала Олена Зеленська. відео дня

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

Варто зазначити, що перші леді України та США були одягнені у стильні та лаконічні образи, які підкреслювали елегантність, витонченість та серйозність цих жінок.

Олена Зеленська одягнула чорні брюки палаццо, білу блузу та вільний укорочений жакет. Образ вона доповнила стильною брошкою, чорним ременем та чорними туфлями човниками.

Меланія Трамп поєднала у своєму образі чорний та бежевий. Вона одягнула білі туфлі човники, стриманий білий костюм з укороченими брюками та подовженим жакетом, а також блузою бежевого відтінку.

