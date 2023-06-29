Пустун: принца Вільяма спіймали в нічному клубі без Кейт Міддлтон

Принц Вільям старанно виконує свої обов'язки першого спадкоємця британського королівського престолу. Втім, 41-річний майбутній король не відмовляє собі і в простих радощах.
Як повідомляє видання Daily Mail, днями Вільяма застукали в нічному клубі KOKO в Камден-Тауні - районі Лондона, який відомий своїм бурхливим нічним життям і насиченою розважальною програмою.
Папараці зняли, як принц в компанії двох чоловіків з пивом в руці пританцьовує на балконі. Офіційний костюм він змінив на світлу сорочку з розстебнутим коміром і закоченими рукавами, та штани.
Компаньйонами принца Уельського виявилися близькі друзі - Гай Пеллі, власник клубу і хрещений принца Луї, і Джеймс Мід, хрещений батько принцеси Шарлотти.
Ймовірно, парубочий вечір був присвячений Дню народження принца Вільяма, який відбувся напередодні. Очевидно, його майбутній король вирішив провести в тісній чоловічій компанії, так як Кейт Міддлтон не була помічена поблизу.
Дивіться відео, як принц Вільям розважається в нічному клубі:
Раніше відомий український актор, режисер кримськотатарського походження (зараз службовець у лавах ЗСУ) Ахтем Сеітаблаєв показав громадськості свою нову обраницю на світському заході.
Також першими кадрами з новонародженим сином поділився хореорграф Макс Чмерковський - після викиднів і невдалих спроб ЕКО танцюрист в захваті від того, що дружина змогла подарувати йому ще одну дитину.
Інші новини: