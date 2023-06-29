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Пустун: принца Вільяма спіймали в нічному клубі без Кейт Міддлтон

Анна Підгорна
29 червня 2023, 13:24 оновлено 29 червня, 13:24
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Принц Уельський вирішив з розмахом відсвяткувати своє 41-річчя.
Принц Вільям, Кейт Міддлтон
Принц Вільям був спійманий папараці танцюючим в нічному клубі / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Вільям старанно виконує свої обов'язки першого спадкоємця британського королівського престолу. Втім, 41-річний майбутній король не відмовляє собі і в простих радощах.

Як повідомляє видання Daily Mail, днями Вільяма застукали в нічному клубі KOKO в Камден-Тауні - районі Лондона, який відомий своїм бурхливим нічним життям і насиченою розважальною програмою.

Папараці зняли, як принц в компанії двох чоловіків з пивом в руці пританцьовує на балконі. Офіційний костюм він змінив на світлу сорочку з розстебнутим коміром і закоченими рукавами, та штани.

відео дня

Компаньйонами принца Уельського виявилися близькі друзі - Гай Пеллі, власник клубу і хрещений принца Луї, і Джеймс Мід, хрещений батько принцеси Шарлотти.

Ймовірно, парубочий вечір був присвячений Дню народження принца Вільяма, який відбувся напередодні. Очевидно, його майбутній король вирішив провести в тісній чоловічій компанії, так як Кейт Міддлтон не була помічена поблизу.

Дивіться відео, як принц Вільям розважається в нічному клубі:

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