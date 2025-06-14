'Прокинулась в розриві': переможниця 'Холостяка-13' заговорила про розставання із новим хлопцем

Стисло:
- Близько двох місяців у Інни Бєлєнь новий роман
- Нещодавно блогерка спровокувала чутки про розставання
- Пізніше вона емоційно прокоментувала ситуацію
Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що пара, яка сформувалася на шоу "Холостяк-13", розпалася - блогерка Інна Бєлєнь та громадський діяч і ветеран Олександр Терен Будько припинили свої стосунки. У лютому почали ходити чутки, ніби дівчина знайшла розраду в обіймах українського співака Вадима Олійника.
Пізніше їх спростувала сама Інна, і зазначила, що обов'язково розповість, якщо в її житті з'явиться хтось особливий. Так і вийшло: на початку травня Бєлєнь підтвердила нові стосунки.
Нещодавно блогерка опублікувала в Instagram низку постів, у яких розмірковувала про те, що в її житті було чимало людей, які не цінували її і не поводилися так, як їй би того хотілося. "(Не потрібна) коли ти не в сукні, не з мейком, не у святковому настрої. Одразу видно, хто з тобою заради тебе, а не заради картинки. ... А потім зрозуміла: не зі мною щось не так! А з тим, як до мене ставляться. Я пообіцяла собі: таких стосунків більше не буде", - написала Інна.
У зв'язку з цим підписники припустили, що її новий роман завершився, тільки-но почавшись.
Однак після цього знадобилося ще одне спростування від Бєлєнь. Сьогодні вона повідомила, що між нею та її новим коханим все гаразд, і те, що вона писала про неповагу і відсутність турботи, було лише передмовою до того, яким турботливим виявився її нинішній партнер. Цю частину вона дописати не встигла, оскільки заснула в процесі. Як докази, що в її особистому житті зараз все добре, Інна Бєлєнь показала серію фото з обранцем.
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