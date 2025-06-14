'Прокинулась в розриві': переможниця 'Холостяка-13' заговорила про розставання із новим хлопцем

Новий роман Інни Бєлєнь почався наприкінці весни.

https://glavred.net/stars/prosnulas-v-razryve-pobeditelnica-holostyaka-13-zagovorila-o-rasstavanii-s-novym-parnem-10673408.html Посилання скопійоване

Інна Бєлєнь особисте життя - блогерка висловилася про нові стосунки / колаж: Главред, фото: Telegram-канал Інни Білень

Стисло:

Близько двох місяців у Інни Бєлєнь новий роман

Нещодавно блогерка спровокувала чутки про розставання

Пізніше вона емоційно прокоментувала ситуацію

Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що пара, яка сформувалася на шоу "Холостяк-13", розпалася - блогерка Інна Бєлєнь та громадський діяч і ветеран Олександр Терен Будько припинили свої стосунки. У лютому почали ходити чутки, ніби дівчина знайшла розраду в обіймах українського співака Вадима Олійника.

Пізніше їх спростувала сама Інна, і зазначила, що обов'язково розповість, якщо в її житті з'явиться хтось особливий. Так і вийшло: на початку травня Бєлєнь підтвердила нові стосунки.

відео дня

Нещодавно блогерка опублікувала в Instagram низку постів, у яких розмірковувала про те, що в її житті було чимало людей, які не цінували її і не поводилися так, як їй би того хотілося. "(Не потрібна) коли ти не в сукні, не з мейком, не у святковому настрої. Одразу видно, хто з тобою заради тебе, а не заради картинки. ... А потім зрозуміла: не зі мною щось не так! А з тим, як до мене ставляться. Я пообіцяла собі: таких стосунків більше не буде", - написала Інна.

У зв'язку з цим підписники припустили, що її новий роман завершився, тільки-но почавшись.

Інна Бєлєнь особисте життя - блогерка висловилася про нові стосунки / instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь особисте життя - блогерка висловилася про нові стосунки / instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь особисте життя - блогерка висловилася про нові стосунки / instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь особисте життя - блогерка висловилася про нові стосунки / instagram.com/innka_belen

Однак після цього знадобилося ще одне спростування від Бєлєнь. Сьогодні вона повідомила, що між нею та її новим коханим все гаразд, і те, що вона писала про неповагу і відсутність турботи, було лише передмовою до того, яким турботливим виявився її нинішній партнер. Цю частину вона дописати не встигла, оскільки заснула в процесі. Як докази, що в її особистому житті зараз все добре, Інна Бєлєнь показала серію фото з обранцем.

Інна Бєлєнь особисте життя - блогерка висловилася про нові стосунки / instagram.com/innka_belen

Інна Бєлєнь особисте життя - блогерка висловилася про нові стосунки / instagram.com/innka_belen

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що переможниця шоу "Холостяк-13", блогерка Інна Бєлєнь, зробила пластичну операцію. Вона розповіла, які події в її житті вплинули на рішення змінити зовнішність.

Також стало відомо, що українська олімпійська чемпіонка Ірина Геращенко вперше стала мамою. Стрибунка у висоту показала перші фото з немовлям і розсекретила його стать.

Читайте також:

Що за реаліті-шоу "Холостяк"? "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред