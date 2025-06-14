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Популярна українська співачка опинилася в епіцентрі ракетного обстрілу Ізраїлю

Анна Підгорна
14 червня 2025, 12:57
319
Kola поділилася своїми емоціями від пережитого.
Кола
Співачка Kola новини - зірка пережила ракетну атаку в Ізраїлі / колаж: Главред, фото: instagram.com/kola__official

Коротко:

  • Кола приїхала до Ізраїлю незадовго до ракетної атаки
  • Артистка була сильно налякана тим, що відбувається

Українська співачка Kola (Анастасія Прудіус) зараз перебуває в Ізраїлі, і стала свідком перенесеної країною масованої ракетної атаки, завданої Іраном. Про це артистка повідомила у своєму блозі в Instagram.

Спершу Кола хоробрилася, адже в Україні через країну-окупанта подібні ночі, на жаль, не рідкість. Однак пізніше по-справжньому злякалася.

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Над будівлею, де під час ракетної атаки перебувала співачка, прогриміло близько 15 вибухів. Це справило на Анастасію сильне враження. "Найголовніше, що я кричала весь день, що я живу в Україні, і в нас це кожну ніч, і я нічого не боюся... Ага, до перших вибухів над головою я не боюся", - поділилася вона.

Кола
Співачка Kola новини - зірка пережила ракетну атаку в Ізраїлі / instagram.com/kola__official
Кола
Співачка Kola новини - зірка пережила ракетну атаку в Ізраїлі / instagram.com/kola__official

До слова, в Ізраїль Kola приїхала на лікування. Понад півроку вона відкладала цю поїздку через щільний робочий графік. "Людина приїхала на 10 днів пролікувати те, що не могла пролікувати вже як півроку через свої графіки. Ну і, звісно, саме в цей час буде масштабний обстріл Ізраїлю", - розповіла співачка.

Кола
Співачка Kola новини - зірка пережила ракетну атаку в Ізраїлі / instagram.com/kola__official

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Хто така Kola?

Kola (справжнє ім'я - Анастасія Прудіус) - українська співачка, авторка пісень. Учасниця музичного проєкту "Голос країни" (2016, 2021) і Національного відбору на Євробачення-2017 від України. Володарка двох премій YUNA - у номінаціях "Пісня незламної України" (2023) та "Найкраща виконавиця" (2024).

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