Після пропозиції руки і серця: Білик зробила заяву про особисте життя

Ірина Білик попросила поради з важливого питання.

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Ірина Білик особисте життя - співачка розповіла, чи піде заміж / колаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

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Нещодавно Ірина Білик отримала пропозицію руки і серця

Тепер співачка сумнівається, чи хоче вона взагалі коли-небудь заміж

7 квітня Ірина Білик дала концерт з нагоди свого ювілею, а після виступу отримала пропозицію руки і серця від свого давнього приятеля. Вона була здивована таким "подарунком", але він, схоже, змусив зірку замислитися про своє особисте життя.

Чотири фактичні шлюби, один офіційний і пропозиція руки та серця наштовхнули Білик на думку про заміжжя. Щоправда, не зовсім ту, на яку могли б розраховувати закохані в неї шанувальники.

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Так на своїй сторінці у Facebook Ірина показала своє свіже фото з підписом: "Якщо я більше не хочу виходити заміж, це погано чи добре?". У коментарях підписники дійшли висновку, що Діва має право робити все, що вона забажає, а її бажання чи небажання пов'язані лише з етапом життя, який вона проживає зараз.

Ірина Білик особисте життя - співачка розповіла, чи піде заміж / facebook.com/bilyk.iryna

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Хто така Ірина Білик? Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

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