Коси більше немає: Юлія Тимошенко різко перефарбувалася і змінила зачіску

Що відомо:
- Юлія Тимошенко змінила імідж
- Як тепер виглядає 64-річна Тимошенко
Нардеп і голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко різко змінила свій імідж. Вона роками асоціювалася з її косою, що нагадує вінок. Однак сьогодні, 16 квітня, 64-річна Юлія Тимошенко здивувала всіх у Верховній Раді та за її межами. Відео з її новим зовнішнім виглядом уже розлетілося в Мережі.
Тимошенко не тільки розпустила свою косу, а й перефарбувалася. У будівлю Верховної Ради вона прийшла з попелясто-русявим відтінком волосся. При цьому її волосся було злегка підкручене. Варто додати, що вона була одягнена в сіру сукню і піджак того ж кольору.
Дивіться відео з новою зачіскою Юлії Тимошенко:
Варто зазначити, що ще 8 квітня Юлія Тимошенко виступала на Міжнародному жіночому фестивалі. Тоді вона була зі своєю всім звичною косою.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року Юлія Тимошенко показала своє обличчя зблизька після тривалої паузи. Українська політикиня певний час не з'являлася в соцмережах, а влітку вона змінила свою знамениту зачіску з косою на легкі локони. Однак невдовзі вона все ж повернулася до своєї коси.
24 лютого 2025 року Юлія Тимошенко кардинально змінила зачіску і колір волосся. Вона знову вирішила розпустити свою косу і накрутити локони. До того ж тоді Тимошенко обрала русявий відтінок волосся.
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