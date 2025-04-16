Коси більше немає: Юлія Тимошенко різко перефарбувалася і змінила зачіску

Нардеп прийшла на засідання Верховної Ради, кардинально змінивши імідж, змінивши свою всім звичну косу на іншу зачіску.

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Юлія Тимошенко різко змінила зачіску / Колаж: Главред, фото: instagram/yulia_tymoshenko

Що відомо:

Юлія Тимошенко змінила імідж

Як тепер виглядає 64-річна Тимошенко

Нардеп і голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко різко змінила свій імідж. Вона роками асоціювалася з її косою, що нагадує вінок. Однак сьогодні, 16 квітня, 64-річна Юлія Тимошенко здивувала всіх у Верховній Раді та за її межами. Відео з її новим зовнішнім виглядом уже розлетілося в Мережі.

Тимошенко не тільки розпустила свою косу, а й перефарбувалася. У будівлю Верховної Ради вона прийшла з попелясто-русявим відтінком волосся. При цьому її волосся було злегка підкручене. Варто додати, що вона була одягнена в сіру сукню і піджак того ж кольору.

відео дня

Дивіться відео з новою зачіскою Юлії Тимошенко:

Юлія Тимошенко змінила зачіску / фото: скріншот

Варто зазначити, що ще 8 квітня Юлія Тимошенко виступала на Міжнародному жіночому фестивалі. Тоді вона була зі своєю всім звичною косою.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Юлія Тимошенко показала своє обличчя зблизька після тривалої паузи. Українська політикиня певний час не з'являлася в соцмережах, а влітку вона змінила свою знамениту зачіску з косою на легкі локони. Однак невдовзі вона все ж повернулася до своєї коси.

Хто така Юлія Тимошенко / інфографіка: Главред

24 лютого 2025 року Юлія Тимошенко кардинально змінила зачіску і колір волосся. Вона знову вирішила розпустити свою косу і накрутити локони. До того ж тоді Тимошенко обрала русявий відтінок волосся.

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