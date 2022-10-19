Вистачить не тільки дітям, а й онукам і правнукам: розкрито гонорари Пугачової

Розкрито гонорари Алли Пугачової / скріншот

У Росії намагаються всіляко "вколоти" втікачку в Ізраїль Аллу Пугачову. На цей раз там розкрили суму гонорару, які Примадонна вимагала за свій виступ.

Вийшовши на пенсію в 2009 році вона залишилася однією з найбільш високооплачуваних співачок.

Від корпоративів за шалено величезні гроші вона не відмовилася.

"У Пугачової був найвищий гонорар - 350 тисяч доларів за годинний виступ Думаю, що у неї є чималі накопичення. Вистачить не тільки дітям, а й онукам і правнукам", - розповів КП гендиректор компанії "Ру-Концерт" Євген Морозов.

Раніше стало відомо, що російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

Радник Офісу президента Олексій Арестович висловив підтримку і захоплення Примадонною в її бажанні бути визнаною іноагентом в РФ слідом за її чоловіком, Максимом Галкіним, який дотримується антивоєнних поглядів.

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