49-річна ексдружина Кличка в зухвалому образі повернулася в модельний бізнес

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова, до появи дітей була професійною моделлю. Однак це заняття вона залишила, щоб присвятити себе родині.
Тепер Єгорова вирішила надолужити згаяне і відновити модельну кар'єру. При цьому зробила вона це з великим розмахом - підписала контракт з одним із найвідоміших у світі модельних агентств MGM Models та вже взяла участь у кількох фотосесіях - у зухвалому чорному костюмі та в затишному "домашньому" образі.
Про це Наталія розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона показала кадри зі зйомки і поділилася надихаючою промовою про те, що вік ніколи не повинен стояти на шляху до здійснення мрії, а жінки прекрасні незалежно від цифри в паспорті.
"Навіть у 50 років можна почати все заново. І підтримуйте жінок. Неважливо, в якому віці. Завжди можна почати щось нове і багато чого досягти. Жінки красиві в будь-якому віці. Сьогодні "найкращі вікові моделі" користуються великим попитом. Особливо якщо йдеться про класичні та благородні бренди. Доросла жінка вселяє довіру, вона щира. Я люблю свій вік. Очі дорослої жінки можуть розповідати історії, в них можна прочитати мудрість і життєвий досвід. Модельний бізнес добре вписується в моє нове життя і в нову мене, я дарую його собі на день народження", - розповіла новоспечена модель.
Дивіться відео зі свіжої фотосесії Наталії Єгорової:
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