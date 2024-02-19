49-річна ексдружина Кличка в зухвалому образі повернулася в модельний бізнес

Наталія Єгорова вже зробила перші впевнені кроки на зустріч до своєї мрії.

https://glavred.net/stars/49-letnyaya-eks-zhena-klichko-v-derzkom-obraze-vernulas-v-modelnyy-biznes-10542884.html Посилання скопійоване

Наталія Єгорова знову стала професійною моделлю / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalia_yegorova

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова, до появи дітей була професійною моделлю. Однак це заняття вона залишила, щоб присвятити себе родині.

Тепер Єгорова вирішила надолужити згаяне і відновити модельну кар'єру. При цьому зробила вона це з великим розмахом - підписала контракт з одним із найвідоміших у світі модельних агентств MGM Models та вже взяла участь у кількох фотосесіях - у зухвалому чорному костюмі та в затишному "домашньому" образі.

Про це Наталія розповіла у своєму блозі в Instagram. Вона показала кадри зі зйомки і поділилася надихаючою промовою про те, що вік ніколи не повинен стояти на шляху до здійснення мрії, а жінки прекрасні незалежно від цифри в паспорті.

відео дня

"Навіть у 50 років можна почати все заново. І підтримуйте жінок. Неважливо, в якому віці. Завжди можна почати щось нове і багато чого досягти. Жінки красиві в будь-якому віці. Сьогодні "найкращі вікові моделі" користуються великим попитом. Особливо якщо йдеться про класичні та благородні бренди. Доросла жінка вселяє довіру, вона щира. Я люблю свій вік. Очі дорослої жінки можуть розповідати історії, в них можна прочитати мудрість і життєвий досвід. Модельний бізнес добре вписується в моє нове життя і в нову мене, я дарую його собі на день народження", - розповіла новоспечена модель.

Дивіться відео зі свіжої фотосесії Наталії Єгорової:

Раніше зірка "Будиночка на щастя", українська акторка Віталіна Біблів, розповіла, як ставиться до колишньої подруги і колеги - акторки-мовчунки Галини Безрук.

Також український гурт Антитіла виступив проти участі України в Євробаченні-2024. Артисти висловили своє негативне ставлення до надмірних витрат під час повномасштабної війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.