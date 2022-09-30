Горбунов розповів, що думає про повернення Потапа в Україну: "Цей поганий, тому що за кордоном"

Юрій Горбунов розповів, чи засуджує Потапа за те, що той "відсидівся" за кордоном / instagram.com/gorbunovyuriy, instagram.com/realpotap

Ведучий і шоумен Юрій Горбунов відповіла на незручні запитання про свого кума, співака і музичного продюсера Олексія Потапенко. Потап застав війну за кордоном, і півроку зволікав з поверненням в Україну.

Незважаючи на те, що за кордоном він збирав колосальні суми на благодійних концертах на користь ЗСУ, його все ж звинувачують в тому, що він "відсиджувався" в безпечному місці, поки в його країні війна.

За Потапа в YouTube-шоу Розмова заступився Горбунов. Шоумен заявив, що не засуджує продюсера за те, що той зволікав з поверненням в Україну: "Я з ним про це говорив. Він прийняв рішення. Я би на його місці приїхав раніше, він приїхав пізніше. Але звинувачувати когось, і в тому числі Олексія не буду. Тому що війна - це штука, на яку кожен реагує по-своєму. І звинувачувати когось і казати "ой, цей поганий, він не пішов на фронт, а цей поганий, тому що він за кордоном"... Головне - щоби люди, усіма можливими методам,щоб кожен на своєму фронті, наближали перемогу. Це головне".

Нападки на Потапа шоумен вважає не конструктивною критикою, а просто струсом повітря. "Ясно, що він зараз отримує в свою чергу дозу хейту. Але нехай так само хтось спробує це зробити за кордоном - зробити концерти, зібрати кошти і відправити на ЗСУ... Знову повторюсь: завжди є обмежено справедлива кількість критики, а є просто хейт заради хейту. Що б ти не робив", - упевнений Горбунов.

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