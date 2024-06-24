"Хочу бути корисною": Кароль зчепилася з хейтерами, які дорікнули їй за військову підготовку

Відома українська співачка Тіна Кароль відповіла на критику через проходження курсу військової підготовки та пояснила, чому насправді це зробила.

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Тіна Кароль відповіла хейтерам, які дорікнули їй за військову підготовку / колаж Главред, фото УНІАН і Twitter

Відома українська попспівачка Тіна Кароль (справжнє ім'я - Тетяна Ліберман) нещодавно показала фоловерам фото, на яких вона проходила курс військової підготовки - і зіткнулася з масовою критикою (мовляв - це все "показуха"). Співачка не стала терпіти хейт і підготувала довгу відповідь у соцмережі X (колишня Twitter).

"Перечитала твіти про проходження мною медично-тактичного курсу - відповім тим, хто примудрився писати "проплачено-пропаганда-показуха". Живучи в країні, де йде війна, не знати тактичної медицини тощо - це нонсенс. Я вирішила пройти курс, щоб у разі небезпеки свідомо допомогти рідним, сусідам, просто людям, собі. Після третьої сирени вночі, коли літав "Шахед" над будинком - я усвідомила, що абсолютно безпорадна, але це вже в минулому. Люблю життя. Люблю Україну. Хочу і повинна бути корисною", - написала Кароль.

Артистка також додала, що курс військової підготовки нікому з українців зайвим у нинішніх суворих умовах не буде - і порадила користувачам, особливо тим, хто її критикує, теж записатися на курси військової підготовки.

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Хто така Тіна Кароль? Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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