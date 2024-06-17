Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки: вразила знімками у формі

У соціальній мережі поділились знімками виконавиці у військовій формі, коли вона проходила військові курси.

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Тіна Кароль пройшла військову підготовку / колаж: Главред, фото: instagram/reservist.ua, instagram/tina_karol

Українська популярна співачка Тіна Кароль взяла участь у курсах із військової підготовки для цивільних. У соціальній мережі поділились знімками виконавиці у військовій формі.

У Мережі також є світлини зірки зі зброєю та опублікували відео, де Тіна Кароль вчиться надавати медичну допомогу пораненому. Відомо, що військовий вишкіл співачка проходила у червні. Разом з нею були ще й інші учасники.

"Ми намагаємося розвиватись від курсу до курсу разом з вами, та відчуваючи довіру зі сторони медійних осіб, ми ще більш сповнюємося натхненням", - зазначила команда "Резервіст" в Instagram. відео дня

Що відомо про Тіну Кароль /Інфографіка: Главред

Нагадаємо, що Тіна Кароль розповіла, як починала кар'єру. Відома українська співачка Тіна Кароль розповіла кумедну історію з часів старту своєї кар'єри в шоу-бізнесі нашої країни. За словами співачки, в ті часи вона активно ходила по кастингах.

Співачка Тіна Кароль заговорила про весілля. На своїй сторінці в Instagram Кароль опублікувала відео, в якому похвалилася оповитою трояндами альтанкою у своєму саду. Вона зазначила, що в такому місці можна йти під вінець.

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