Хірург назвав найвдаліший і найпровальніший приклад пластики обличчя серед зірок Голлівуду

Майкл Джексон і Мерилін Монро / facebook.com/michaeljackson, kinomania.ru

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер назвав найвдаліший і найпровальніший приклад застосування пластичної хірургії серед зірок Голлівуду.

Як розповів хірург під час чату на Главреді, в пластичній хірургії дуже важлива міра. Якщо людина щось поліпшила у собі, то має зуміти зупинитися. Якщо ж виникає залежність від пластичних операцій, це вже неправильно.

"А так буває: людина бачить поліпшення, їй хочеться все більше і більше себе вдосконалити. У такій ситуації пластичний хірург, який є і психотерапевтом, і психологом, повинен вчасно зупинитися і сказати: "Це робити вже не треба. Достатньо", - зазначив Слоссер.

За словами хірурга, Майкл Джексон - це один з невдалих прикладів, коли людина в гонитві за відбілюванням обличчя і зменшенням носа, в результаті практично залишилася без носа.

"А вдала пластична операція - це та, коли, дивлячись на людину, ви не запідозрите, що операція була, і будете впевнені, що людина такою народилася, посвіжішала або зробила вдалий макіяж. Мерилін Монро - це приклад однієї з перших пластичних операцій. Якщо порівняти її фотографії до операції та після, ви побачите чудову роботу. До операції вона була негарною", - розповів Слоссер.

Раніше Дмитро Слоссер розповів, чи робили пластичні операції перші леді - Марина Порошенко та Олена Зеленська, а також чи покращувала свою зовнішність за допомогою хірургічного втручання Юлія Тимошенко.

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