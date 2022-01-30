УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Хірург назвав найвдаліший і найпровальніший приклад пластики обличчя серед зірок Голлівуду

30 січня 2022, 01:18

Вдала пластична операція - це та, коли ви не запідозрите, що операція була, та будете впевнені, що людина посвіжішала або зробила вдалий макіяж.

Майкл Джексон, Мерилін Монро
Майкл Джексон і Мерилін Монро / facebook.com/michaeljackson, kinomania.ru

Пластичний хірург, заслужений лікар України Дмитро Слоссер назвав найвдаліший і найпровальніший приклад застосування пластичної хірургії серед зірок Голлівуду.

Як розповів хірург під час чату на Главреді, в пластичній хірургії дуже важлива міра. Якщо людина щось поліпшила у собі, то має зуміти зупинитися. Якщо ж виникає залежність від пластичних операцій, це вже неправильно.

"А так буває: людина бачить поліпшення, їй хочеться все більше і більше себе вдосконалити. У такій ситуації пластичний хірург, який є і психотерапевтом, і психологом, повинен вчасно зупинитися і сказати: "Це робити вже не треба. Достатньо", - зазначив Слоссер.

За словами хірурга, Майкл Джексон - це один з невдалих прикладів, коли людина в гонитві за відбілюванням обличчя і зменшенням носа, в результаті практично залишилася без носа.

"А вдала пластична операція - це та, коли, дивлячись на людину, ви не запідозрите, що операція була, і будете впевнені, що людина такою народилася, посвіжішала або зробила вдалий макіяж. Мерилін Монро - це приклад однієї з перших пластичних операцій. Якщо порівняти її фотографії до операції та після, ви побачите чудову роботу. До операції вона була негарною", - розповів Слоссер.

Раніше Дмитро Слоссер розповів, чи робили пластичні операції перші леді - Марина Порошенко та Олена Зеленська, а також чи покращувала свою зовнішність за допомогою хірургічного втручання Юлія Тимошенко.

Читайте також:

viber
Майкл Джексон Мерилін Монро пластична операція пластична хірургія новини шоу бізнесу Дмитро Слоссер пластичний хірург
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Збудуться всі мрії і навіть більше: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить вже в лютомуЗбудуться всі мрії і навіть більше: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить вже в лютому Молодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідиМолодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біди Це просто нестерпно: 4 знака зодіаку з найважчим характеромЦе просто нестерпно: 4 знака зодіаку з найважчим характером Світ навиворіт - новий сезон: названа дата прем'єриСвіт навиворіт - новий сезон: названа дата прем'єри 3 речі, які зіпсують будь-яку кухню3 речі, які зіпсують будь-яку кухню
02:47

Надя Дорофєєва показала "стриптиз" на відео та розповіла про нову "аскезу"

02:16

Які речі категорично заборонено прати в машинці - перелік

01:45

Українцям світять "талони на їжу": експерт пояснила промах владиВідео

01:18

Хірург назвав найвдаліший і найпровальніший приклад пластики обличчя серед зірок Голлівуду

00:51

Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:19

Гороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманВідео

29 січня, субота
23:48

"Тіла знайшли в бусі": на Київщині сталося подвійне вбивство: загинула сімейна пара

23:25

Пам'ятка для батьків: кого заборонено брати в хрещені для немовляти

23:24

Погода в Україні: очікуються штормовий вітер та сильний снігопад

22:59

Вибухи на військових складах: у Чехії помилково знищили секретний документВідео

22:26

У МЗС Росії різко відреагували на телесюжет про стягування військ до УкраїниВідео

21:47

Українців можуть змусити доплатити за "торішній" газ - подробиціВідео

21:46

Жертв мало бути більше: ексбоєць НГУ пояснив план помсти РябчукаВідео

21:25

Кулеба озвучив дипломатичну стратегію щодо стримування РосіїВідео

21:04

Кривавий розстріл у Дніпрі: шукають жінку, яка вивезла злочинця з містаВідео

20:59

Загроза нападу РФ на Україну: Путін поки не схвалив атаку - РезніковВідео

20:40

"Психологічна війна": У Міноборони відреагували на інформацію про "запаси крові"

20:31

Школи в Києві масово закривають на карантин: терміни дистанційкиВідео

20:19

Розпал газової кризи у Європі: в ПСГ мінімум газу за 5 років, а постачання від Газпрому впали на 40%

19:59

США накрили потужні снігопади: немає світла, скасовують рейси, є загроза НС

Реклама
19:55

Українцям пообіцяли надбавку до пенсій: кому і коли дадуть 500 гривень доплатиВідео

19:33

Путіна остаточно і безповоротно послалиПогляд

19:32

Переговори з "ЛДНР" та "неправильні пам'ятники": президент Хорватії потрапив у новий скандал

19:29

Протести в Казахстані: Токаєв пояснив, навіщо "бойовики" захоплювали аеропорт в АлматиВідео

19:19

Пародія на поганий шпигунський фільм: рецензія на комедію "Агент 117: з Африки з любов'ю"Відео

18:56

У Дніпрі на вокзалі зі стелі впала величезна люстра

18:48

Україну накрила нова кібератака: хакери розсилають віруси з серверів судівВідео

18:27

"Це недобра справа": Резніков висловився щодо відмови Німеччини надати зброюВідео

18:19

До мільйона біженців з України у Польщі: Варшава припускає найгірший сценарій війни Москви проти Києва

17:18

Кривава бійня в Дніпрі: спливли дані про знущання в частині, де служив РябчукВідео

17:16

Гороскоп на лютий 2022 року для Терезів: почнеться найщасливіший періодВідео

17:14

Україна - не пішак у битві США та РФ: CNN заявив про розбіжності адміністрацій Байдена і ЗеленськогоВідео

17:00

Прикмети на 31 січня: що не можна робити в Афанасьєв день і як не потрапити в бідуВідео

16:49

Де платять найбільше: українців потішили зростанням середньої зарплатиВідео

16:06

Путін прискорює інтеграцію захопленого Донбасу: "громадянам Росії" обіцяють пільги і соцвиплатиВідео

15:52

Мінус сім мільйонів: в ООН дали сумний прогноз стрімкого вимирання українців

15:26

Угорщина відмовила в розміщенні нових сил НАТО на її територіїВідео

15:13

У Кремлі оголосили про можливість зустрічі Путіна та Зеленського у Пекіні

14:58

Розстріл у Дніпрі на Південмаші: у Дніпрі попрощалися із загиблимиВідео

14:55

"Кинули близькі друзі": спливла несподівана версія самогубства ВірчісаВідео

Реклама
14:01

Бензин - 40 гривень за літр: Україні в лютому загрожує різкий зліт цін на АЗС

13:59

НАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн різні погляди на постачання зброї - Столтенберг

13:18

Навіщо Байден грає в нову Карибську кризу з УкраїноюПогляд

13:13

М'ясо та овочі подорожчають щонайменше на 20%: експерти попередили українців про зростання цінВідео

13:06

"Зробити сам такий постріл він не міг": в частині "дніпровського стрілка" загадково загинули інші солдатиВідео

12:46

В Україну з Європи мчить великий снігопадВідео

12:09

РФ готується до атаки і направила запаси крові до кордону з Україною - Reuters

12:00

Залучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують бідуВідео

11:38

Патрульна поліція за минулий рік пошкодила 561 автомобіль: розбивали по 1,5 машини на деньВідео

11:37

Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти