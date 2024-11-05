"Мене від цього нудить": у хворої на вовчак Селени Гомес нова хвороба

Зірка пояснила тим, хто хейтить її за зайву вагу, чому вона не може виглядати, як тростинка.

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Селена Гомес розповіла про нові проблеми зі здоров'ям / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Гомес висміюють за животик, що випирає, на її свіжих фото з червоної доріжки

Співачка зізналася, що у неї загострилася нова хвороба, про яку вона не розповідала раніше

32-річна співачка й акторка Селена Гомес часто в Мережі стає об'єктом для насмішок через те, що її тіло нібито не відповідає голлівудським стандартам. Жорстокі жарти про її зовнішність артистка не завжди здатна пропустити мимо вух.

Наприкінці жовтня Гомес з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю "American French Film Festival". Вона була одягнена в чорну обтислу сукню. Хейтери Селени зазначили, що зірка соромиться свого тіла, і на знімках з червоної доріжки постійно намагається прикрити випуклий животик рукою, повідомляє Главред з посиланням на видання Page Six.

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Суперечка виникла в коментарях під одним із відео в TikTok, де були зібрані знімки з фестивалю. Ролик зараз уже видалено. Гомес вирішила відповісти тим, хто її критикує, з особистого акаунта. Вона заявила, що її мало хвилює, що вона не виглядає худенькою - вона звичайна людина зі звичайним тілом і проблемами зі здоров'ям. Так вона вперше розповіла, що, крім системного червоного вовчака, страждає ще на синдром надлишкового бактеріального росту в тонкому кишечнику.

"Як же мене від цього нудить. У мене СНБР у тонкому кишечнику, і він запалюється. Мені все одно, що я не схожа на тростиночку. У мене не таке тіло. Кінець історії. Ні, я не жертва. Я просто людина", - підкреслила Селена Гомес.

Селена Гомес розповіла про нові проблеми зі здоров'ям / Скриншот TikTok

Хто така Селена Гомес? Селена Гомес - американська співачка, авторка пісень, акторка, продюсерка і підприємиця. Гомес було включено до безлічі престижних рейтингів і списків, таких, як Time 100 - щорічний список найвпливовіших людей у світі у 2020 році та до Forbes 30 Under 30 - щорічний список найуспішніших 30 найуспішніших людей у світі у віці до 30 років у 2016 і 2020 роках, а також Гомес названа "Жінкою Року" 2017 року за версією журналу Billboard. Гомес є однією з найбільш продаваних артистів усіх часів, продавши понад 210 мільйонів синглів у всьому світі. З особистим капіталом у понад 800 мільйонів доларів США Гомес є четвертим найбагатшим артистом у світі, повідомляє Вікіпедія.

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