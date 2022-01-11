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Харатьян - не ворог народу: Оксана Байрак заступилася за актора, якому заборонили в'їзд в Україну

11 січня 2022, 15:51

Режисерка засуджує владу за оголошення "гардемарина" персоною нон-грата.

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Оксана Байрак і Дмитро Харартьян на зйомках фільму Аврора в 2005 році / instagram.com/ksanabayrak

Українська режисерка Оксана Байрак виступила на захист російського актора Дмитра Харатьяна, якого в липні 2015 року включили до переліку російських діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці України.

У соціальних мережах Байрак вирішила поспілкуватися з шанувальниками, і запропонувала їм задати їй питання або поділитися своїми думками.

Одна з фанаток висловила жаль про заборону фільму Оксани Байрак Аврора, або Що снилося сплячій красуні для показу на території України.

Незважаючи на те, що цю інформацію Державне агентство України з питань кіно заперечує, Оксана Байрак стоїть на своєму - її фільм заборонили показувати, тому що в ньому знімався опальний Харатьян, який публічно підтримав російську сторону в Кримському питанні, і є персоною нон-грата в Україні.

У відповідь на слова про Аврору Байрак висловила слова підтримки акторові, і понадіялася, що скоро Харатьяна викреслять зі списків небажаних осіб в нашій країні: "Ну, будемо сподіватися, що мозгулі у можновладців запрацюють. А Мітя Харатьян перестане бути "ворогом" України за версією "Миротворця", СБУ та інших "розумників".

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Оксана Байрак не схвалює заборону на в'їзд на територію України для Дмитра Харатьяна / instagram.com/ksanabayrak

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