Скандального російського блогера Даню Мілохіна не пустили в Україну

Даня Мілохін / instagram.com/danya_milokhin

Скандального російського блогера і тіктокера, 19-річного Даню Мілохіна не пустили в Україну.

В Instagram Мілохін заявив, що його з друзями кілька годин протримали в аеропорту після прильоту. А потім - розгорнули назад.

Судячи з повідомлень блогера, до Києва він прилетів близько четвертої ранку 9 січня.

Через кілька годин очікування в аеропорту було прийнято рішення: не дозволяти Мілохіну в'їзд в Україну.

"Чуваки, мене не впустили. Я - ворог. Нас назад розгорнули", - говорить Мілохін після шести годин очікування.

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Данило Мілохін - російський тіктокер, реп-виконавець, музикант і відеоблогер. У жовтні 2020 року російський Forbes помістив Мілохіна на 6-е місце свого першого в історії списку найбільш високооплачуваних тіктокерів.

Мілохін виховувався в дитячому будинку. Після школи пішов в училище. Став популярним завдяки соцмережам. Нещодавно записав другу пісню з російським співаком Миколою Басковим.

Даня Мілохін на шляху до Києва

Нагадаємо, служба безпеки заборонила в'їзд російському співакові Філіпу Кіркорову в Україну. Тепер він не зможе відвідувати Україну три роки.

23 червня Мінкультури внесло Кіркорова до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Співакові заборони в'їзд на територію України. Повідомлялося, що профільне міністерство зробило це за рекомендаціями Служби безпеки України.

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