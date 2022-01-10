В СБУ пояснили, чому не пустили в Україну скандального блогера Даню Мілохіна

Даня Мілохін / instagram.com/danya_milokhin

У Службі безпеки України назвали причину відмови у в'їзді 19-річному російському блогеру Дані Мілохіну.

За словами представників СБУ, 20-річний хлопець не міг пояснити мету своєї поїздки.

"Тіктокера розгорнули на кордоні, оскільки той не зміг переконати прикордонників у меті своєї поїздки в Україну. Він прилетів рейсом зі Стамбула та повідомляв, що їде з приватним візитом, щоб відпочити. Після відмови у в'їзді його повернули у зворотному напрямку", - повідомили в СБУ, передає Українська правда.

До слова, користувачі Мережі вважали, що він влітку їздив в окупований Крим.

Даню Мілохіна не пустили в Україну - що відомо

9 січня скандального російського блогера і тіктокера Даню Мілохіна не пустили в Україну.

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В Instagram Мілохін заявив, що його з друзями кілька годин протримали в аеропорту після прильоту. А потім - розгорнули назад. Судячи з повідомлень блогера, до Києва він прилетів близько четвертої ранку 9 січня.

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Через кілька годин очікування в аеропорту було прийнято рішення: не дозволяти Мілохіну в'їзд в Україну.

Даня Мілохін - що про нього відомо

Данило Мілохін - російський тіктокер, реп-виконавець, музикант і відеоблогер. У жовтні 2020 року російський Forbes помістив Мілохіна на 6-е місце свого першого в історії списку найбільш високооплачуваних тіктокерів.

Мілохін виховувався в дитячому будинку. Після школи пішов в училище. Став популярним завдяки соцмережам. Нещодавно записав другу пісню з російським співаком Миколою Басковим.

Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в'їзд російському співакові Філіпу Кіркорову в Україну. Тепер він не зможе відвідувати Україну три роки.

23 червня Мінкультури внесло Кіркорова до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Співакові заборони в'їзд на територію України. Повідомлялося, що профільне міністерство зробило це за рекомендаціями Служби безпеки України.

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