"Зейна-шахідка": Оксана Байрак отримала серйозну травму під час зйомок

Падіння Байрак на знімальному майданчику призвело до серйозної травми / instagram.com/ksanabayrak

Режисерка, актриса і телеведуча Оксана Байрак поділилася з підписниками особливостями знімального процесу. Виявляється каскадери і дублери необхідні не тільки акторам, а й режисерам.

Якби на місці Байрак був такий фахівець, можливо жінка і не постраждала б так сильно на знімальному майданчику.

Оксана Байрак розповіла, що впала в кадрі під час зйомок. Не помітивши пошкодження вона продовжила роботу, проте стурбовані колеги все ж надали їй першу медичну допомогу і викликали швидку.

Медики зафіксували серйозне пошкодження коліна - подвійний розрив меніска на лівій нозі.

"Ось так знімається кіно у Байрак. Впала в кадрі. Розрив меніска в двох місцях, "Швидка" вимагала їхати на МРТ, але зміна - перш за все! За мною ганяли з льодом і скотчем мої любі, щоб хоч якось скрасити мою біль. А я, не розуміючи, що від мене хочуть, металася по паркінгу, розводячи сцену-бійку з акторами. Але, все ж була спіймана і до мого набряклого коліна, все ж, пришпандорили цю чудову дивну конструкцію. Як на мене, нагадує вибуховий пристрій :) Зейна - шахідка:) але нога, навіть з цим прибамбасом гарна!" - поділилася історією своїх пригод Байрак.

Реклама

Оксана Байрак пошкодила коліно під час зйомок / instagram.com/ksanabayrak

читайте такожОксана Байрак з розкішними грудьми в мереживній білизні розповіла, кого "пригощає собою"

Раньше Alyona Alyona показала, як в юності виглядала в купальнику

Інші цікаві новини: