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Григорій Решетник розповів, хто може стати Холостячкою після Злати Огневич

23 листопада 2021, 20:40

Нову героїню реаліті-шоу шукають серед самотніх українських зірок.

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Григорій Решетник натякнув, хто стане наступною Холостячкою/ instagram.com/grisha_reshetnik

Добігає кінця 2 сезон шоу Холостячка, а значить шанувальники потихеньку починають будувати здогади, кого ж запросять на заміну Злати Огневич.

Григорій Решетник, ведучий романтичного реаліті на каналі СТБ, дав інтерв'ю для КП в Україні, в якому підігрів найпопулярніші чутки.

На питання, чи бачить він наступну Холостячку в Лесі Нікітюк, Решетник відповів: "Леся - прекрасна талановита дівчина. Думаю, сезон з нею був би дуже цікавим".

Хто ще міг би бути Холостячкою на думку Решетника? Наталія Могилевська - підбір претендентів на її серце здається ведучому дуже цікавим; зараз також самотні Тіна Кароль і Слава Камінська.

"Я багатьох розглядаю для цієї ролі і з багатьма піднімаю це питання. Хтось думає, що я несерйозно, жартома, але коли справа доходить до запрошення на кастинг, всі розуміють, що я говорив серйозно",- підсумував ведучий, натякаючи, що питання вибору наступної Холостячки все ще залишається відкритим.

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Раніше відомий астролог спрогнозував, як романтичне реаліті Холостячка вплине на життя Злати Огневич.

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