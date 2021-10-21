Це може вбити, – "Холостячка" Ксенія Мішина підказала, як вибратися з токсичних стосункiв

Мішина відверто висловилася про токсичні стосунки / instagram.com/ellert_a/

Коли актриса Ксенія Мішина, героїня "Холостячки", повідомила про розставання зі своїм обранцем – коміком Олександром Еллертом, багато фанатів були в повному подиві. Деякі досі не вірять та припускають, що пара насправді досі продовжує стосунки і навіть готується до весілля.

Попри безліч натяків про возз'єднання, актриса продовжує інтригувати шанувальників новими постами у своєму інста-блозі, де міркує про відносини між людьми і токсичних установках, які руйную людини і навіть здатні його морально вбити.

Мішина зазначила, що в сучасному суспільстві часто зустрічаються відносини з ринковим підтекстом, де один із партнерів жертвує собою і віддає набагато більше, щоб бути коханим.

"З дитинства нас вчили тому, що віддавати, ділитися, допомагати це добре. Ти хороший, якщо зробив щось хороше. А якщо ти хороший – ти коханий. Дивна схема ринкових стосунків, яка одного разу може тебе вбити", – написала телезірка.

Ксенія Мішина розповіла про токсичні стосунки / фото instagram.com/misha.k.ua

Актриса звернула увагу на те, що, в першу чергу, потрібно вибирати і цінувати себе, а не підлаштовуватися і намагатися догодити навколишнім. Важливо свою радість, комфорт і задоволення ставити на перше місце. Тільки тоді людина може відчути себе по-справжньому щасливою і вільною.

Шанувальники знову відзначили мудрість і усвідомленість Мішиної: "Як же ці слова зараз в точку", "Дякую, Ксюшо, за думку-пост", "Дякую за ці слова! І за ваш шлях", "Чудова", "Чарівні слова".

Нагадаємо, раніше Главред писав, що Ксенія Мішина постала перед глядачами "Україна має талант" в образі спокусливого маріачі – мексиканського музиканта, чий традиційний костюм складають крислатий капелюх з бубонцями або помпонами, і укорочена курточка.