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Іво Бобул "наїхав" на журналістку після скандального сексистського інтерв'ю

1 березня 2023, 14:07
Народний артист накинувся на Емму Антонюк зі звинуваченнями в порушенні журналістської етики.
Іво Бобул, Емма Антонюк
Іво Бобул та Емма Антонюк поскандалили на ґрунті сексистських заяв співака / скріншот

Український співак, Народний артист України Іво Бобул зі скандалом втік з інтерв'ю для YouTube-каналу Це Ніхто Не Буде Дивитись. Журналістка Емма Антонюк запитала у артиста про те, що він розповідає 16-річному синові про стосунки з жінками.

У відповідь Бобул випалив емоційну промову про зіпсованість і меркантильність сучасних жінок, щедро приправляючи її сексистськими висловлюваннями на власний застарілий смак. Антонюк підкреслила, що такі слова вона вважає образливими, і дорікнула співака в мізогінії. Після цього він втік з інтерв'ю, а журналістка опублікувала інтерв'юі, не вирізаючи істеричної реакції Іво Бобула.

Ролик швидко розлетівся по мережі - за два дні він зібрав понад двісті тисяч переглядів. Не дивно, що ЗМІ стали "полювати" за співаком, щоб отримати його коментар про те, що він думає про скандальне інтерв'ю, і чи шкодує він про сказане.

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Видання KP.UA з'ясувало, що у Бобула про конфлікт з Антонюк немає ані краплі жалю. Більш того, він звинувачує журналістку в незаконній публікації інтерв'ю.

"Я понад 40 років на сцені, а їй - 32 роки. Це була моя власна думка. Ніхто не давав їй права публікувати це інтерв'ю. Я їй сказав, щоб вона це не публікувала, але вона не послухала. Хоче хайпанути? Вона виклала у Youtube нашу розмову телефоном. На це ніхто не має права без дозволу. Це правило журналістики", - заявляє артист.

Відповідно до 13 статті Закону "Про авторське право і суміжні права " будь-який матеріал, що випускається, повинен бути узгоджений і з журналістом, і зі спікером, так як вони обидва є співавторами інтерв'ю.

Раніше стало відомо, що українська акторка, зірка серіалу Папаньки, Ольга Атанасова розлучається з чоловіком - вони з Сергієм розлучилися ще перед війною, але колишній коханий "тягне" з документами.

Також інсайдери поділилися подробицями особистої трагедії в житті Мадонни - від 64-річної співачки втік її молодий коханий. Він знехтував поп-іконою заради молодшої коханки.

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