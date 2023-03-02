Іво Бобул вибачився перед жінками за сексистські висловлювання

Бобул визнав свої слова образливими і зазначив, що не думав, що вони призведуть до таких наслідків.

Іво Бобул публічно вибачився за скандальне інтерв'ю, в якому він звинуватив усіх жінок у меркантильності / facebook.com/ivo.bobul.94

Український співак і Народний артист України Іво Бобул потрапив у скандал - під час інтерв'ю він назвав всіх сучасних жінок меркантильним і розпещеними. Журналістка Емма Антонюк зазначила, що його слова є образливими і сексистськими.

В результаті артист прийшов до того, що за нестриманість необхідно вибачитися. На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост, в якому визнав свою помилку.

Бобул зазначив, що і не підозрював, що його слова викличуть такий резонанс. У нього не було мети образити жінок, і тепер він розуміє, як сильно зачепив оточуючих. Також він пообіцяв надалі докласти всіх зусиль, щоб загладити провину.

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"Шановні дами та пані! Я, як український співак, бажаю висловити щирі вибачення за свої необдумані та образливі слова, які я висловив під час інтерв'ю. Я навіть не міг уявити, що я так засмучу когось своїми висловлюваннями. Знаю, що мой слова були образливими та несправедливими, які були знесилені іншими емоціями та переживаннями. Тому я не можу виправдатися, але обіцяю, що зроблю все можливе, щоб поправити свою помилку, та відновити вашу довіру до мене. Я повинен зізнатися, що багато жінок, з яким я мав честь співпрацювати та спілкуватися, завжди були талановитими та цілеспрямованими людьми, з великими амбіціями та жагою до життя. І я був неправий, коли звинуватив їх у "меркантильності" та "розпещеності". Ще раз вибачаюся за свої образливі слова та сподіваюся на Ваше прощення", - пише Іво Бобул.

Іво Бобул публічно вибачився за скандальне інтерв'ю, в якому він звинуватив усіх жінок у меркантильності / instagram.com/ivobobul_official

Нагадаємо, скандал розгорівся під час інтерв'ю, яке Емма Антонюк брала для свого YouTube-проекту. Розмова майже відразу пішла на підвищених тонах - особливо щодо ролі жінки в суспільстві. Думка співака з цього приводу виявилася застарілою і образливою, про що журналістка йому і сказала.

Після скандалу Бобул звинуватив Антонюк у "хайпожорстві", мовляв не давав дозволу на публікацію інтерв'ю. Журналістка відкинувши звинувачення, заявила про власний професіоналізм і багаторічний досвід.

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