"Господи, вгамуйте ботокс!": Настя Приходько закликала позбавити Лорак та Лободу громадянства

Настя Приходько закликала позбавити опальних Лорак і Лободу громадянства / Колаж

Українська співачка Настя Приходько розкритикувала колег по цеху, співачок Світлану Лободу та Ані Лорак, за злочинне замовчування трагічної війни на Україні, яку розв'язала РФ.

Лорак і Лободі закидають, що вони довгий час будували кар'єру в Росії, через що, очевидно, стали забувати своє українське коріння. Їх бездіяльність прирівнюють до прямого сприяння країні-агресору.

Настя Приходько на своїй сторінці в Facebook бурхливо відреагувала на зраду співвітчизниць.

Так, коментуючи новину про те, що Ані Лорак позбавили зірки на Алеї Слави у рідних Чернівцях, Приходько запропонувала піти далі, і залишити Кароліну без українського громадянства: "А чого тільки зірочку? А позбавити звання? А впаяти за зраду батьківщині? Я б ще й громадянства позбавила... воно ж потім спливе з українськими піснями і буде розповідати, як вона любить Україну! Згадаєте потім... Дійте вже зараз, зараз саме той час, коли треба все розставити по місцях".

За мовчання катком критики Приходько "проїхалась" і по Лободі - співачку обурило, що та більше розповіла про блокування в Instagram, ніж про війну на Батьківщині: "Постій куди ти муЗчина, залиш хоча б своє Ламборджині". Господи, вгамуйте ботокс!!!! Він почав у неї мігрувати в мозок! Цих [блін - неценз.] треба моментально відрізати від України! Ні одна, ні друга, ні навіть третя не сказали що відбувається у нас в країні! А у нас війна! Війна, моя "дорога".

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Раніше Катя Осадча та Леся Нікітюк розкритикували Марув за інтерв'ю в російському виданні, і запропонували їй відмовитися від українського громадянства.

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