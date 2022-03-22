У Чернівцях зірку Ані Лорак на Алеї Слави відправили за російським кораблем

Ані Лорак / соцмережі

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради прийняв рішення вилучити Іменні зірки Ані Лорак і Василя Герелло з Алеї зірок.

Як пише CvNews, досі іменні зірки цих виконавців, які не виступають проти війни в Україні, були на Театральній площі у Чернівцях.

Оперний співак Василь Герелло 18 березня виступив у Москві на концерті з нагоди восьмої річниці "Возз'єднання Криму з Росією". Таким чином, він публічно підтримав країну-терористку, яка вбиває мирне населення України і бомбить наші міста. Зауважимо, артист родом із села Васловівці у Чернівецькій області.

Українська співачка Ані Лорак продовжила гастролювати і розвивати кар'єру в Росії навіть після початку війни на Донбасі в 2014 році. Коли Росія увірвалася на територію України з повномасштабною війною, виконавиця не закликала військових і Путіна зупинитися.

Відтепер іменні зірки цих шанувальників країни-агресорки офіційно вилучені з Алеї зірок на Театральній площі, розташованій у Чернівцях.

Відповідно до Положення про Алею зірок у Чернівцях ім'я видатної особистості може бути вилучено, якщо це особистість:

порушила Конституцію, закони України;

позбавлена державних нагород та почесних звань;

допустила некоректні висловлювання, що посягають на честь, гідність чи репутацію територіальної громади та України;

вчинила дії, що дискредитують її перед територіальною громадою.

Ані Лорак з моменту початку війни на Донбасі продовжувала жити і виступати в Москві. Після повномасштабного наступу військ Росії Лорак не висловлювалася публічно, в той час, як інші українські зірки відмовляються від російських нагород.

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