У Чернівцях зірку Ані Лорак на Алеї Слави відправили за російським кораблем

Досі Іменна зірка Лорак була на Театральній площі в Чернівцях.
Виконавчий комітет Чернівецької міської ради прийняв рішення вилучити Іменні зірки Ані Лорак і Василя Герелло з Алеї зірок.
Як пише CvNews, досі іменні зірки цих виконавців, які не виступають проти війни в Україні, були на Театральній площі у Чернівцях.
Оперний співак Василь Герелло 18 березня виступив у Москві на концерті з нагоди восьмої річниці "Возз'єднання Криму з Росією". Таким чином, він публічно підтримав країну-терористку, яка вбиває мирне населення України і бомбить наші міста. Зауважимо, артист родом із села Васловівці у Чернівецькій області.
Українська співачка Ані Лорак продовжила гастролювати і розвивати кар'єру в Росії навіть після початку війни на Донбасі в 2014 році. Коли Росія увірвалася на територію України з повномасштабною війною, виконавиця не закликала військових і Путіна зупинитися.
Відтепер іменні зірки цих шанувальників країни-агресорки офіційно вилучені з Алеї зірок на Театральній площі, розташованій у Чернівцях.
Відповідно до Положення про Алею зірок у Чернівцях ім'я видатної особистості може бути вилучено, якщо це особистість:
- порушила Конституцію, закони України;
- позбавлена державних нагород та почесних звань;
- допустила некоректні висловлювання, що посягають на честь, гідність чи репутацію територіальної громади та України;
- вчинила дії, що дискредитують її перед територіальною громадою.
Ані Лорак з моменту початку війни на Донбасі продовжувала жити і виступати в Москві. Після повномасштабного наступу військ Росії Лорак не висловлювалася публічно, в той час, як інші українські зірки відмовляються від російських нагород.
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