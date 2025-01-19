ЕксВіаГра Міша Романова розійшлася з радником президента Зеленського

Коротко:
- Міша Романова зустрічалася з Олександром Роднянським-молодшим
- Через два роки стосунків пара розпалася
Українська співачка Міша Романова (Наталія Могилинець) зізналася, що Новий рік-2025 зустрічала в стані відновлення після депресії. Тож початок року у неї був з "новими запитами та цікавими розмовами, наодинці з собою".
Про це артистка розповіла у своєму блозі в Instagram. Депресія, ймовірно, почала розвиватися в Міші восени 2024 року - тоді закінчився її дворічний роман із радником Володимира Зеленського з економічних питань та сином продюсера Олександра Роднянського Алексом Роднянським.
Романова зізналася, що це було для неї великим ударом. "Це було болісно. Але я волію розглядати кожен досвід, як можливість зростання. У відносинах бувають складнощі, і в даному випадку я зрозуміла, що важливо рухатися далі і зосередитись на своєму особистому розвитку", - написала вона.
Співачка не стала розкривати, чому вона і Роднянський-молодший більше не разом. Пара познайомилася восени 2022 року, через кілька місяців після того, як чоловік розлучився зі своєю першою дружиною. Стосунки Романова і Роднянський-молодший не афішували.
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Хто така Міша Романова?
Міша Романова (Наталія Могилинець) - українська співачка. Переможниця шоу "Хочу V ВІА Гру" (2013), учасниця гурту ВіаГра (2013-2018). Близька подруга співака Макса Барських.
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