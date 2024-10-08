Рік без Ніни Матвієнко: який зараз вигляд має могила легенди

Тоня Матвієнко з сім'єю відвідала маму на кладовищі.

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Який вигляд має могила Ніни Матвієнко через рік після смерті / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

8 жовтня 2023 року з життя пішла Народна артистка Ніна Митрофанівна Матвієнко. Її не стало через онкологію.

Сьогодні, у день річниці смерті музичної легенди, її донька, Заслужена артистка України Тоня Матвієнко, опублікувала зворушливий пост, у якому розповіла мамі, як минув рік без неї. Пізніше у своєму блозі в Instagram вона також показала знімок із кладовища.

Віддати шану Ніні Митрофанівні прийшли троє її дітей, чоловік Тоні співак Арсен Мірзоян та дві онуки. Усі вони позували біля могили Матвієнко-старшої.

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Ніна Митрофанівна Матвієнко була похована 11 жовтня 2023 року на Звіринецькому кладовищі. Її могила хоч поки що й не має пам'ятника, має доглянутий вигляд - акуратний хрест із портретом співачки та квіти прикрашають місце останнього притулку легенди.

Який вигляд має могила Ніни Матвієнко через рік після смерті / instagram.com/tonya_matvienko

Хто така Ніна Матвієнко? Ніна Митрофанівна Матвієнко - українська співачка й актриса. Народна артистка Української РСР (1985), лауреатка Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка (1988), Герой України. Входила до Спілки кінематографістів України (1989). Мати співачки Антоніни Матвієнко.

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