Головний телелікар РФ Малишева кинула улюблену Росію і поїхала в США

Ведучу російської телепрограми "Жити здорово" Олену Малишеву помітили в Нью-Йорку.

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Олена Малишева виїхала з Росії / Колаж фото Вікіпедія, росЗМІ, скріншот з відео

Російська телеведуча, яку всі називають головним телелікарем РФ, Олена Малишева виїхала з країни. Попри те, що пропагандистка переконувала у своїй любові до країни, її помітили на зовсім іншому материку. Про це повідомляють росЗМІ.

Малишева стверджувала, що ніколи не покине Росію і не переїде в США, попри те, що там живуть її діти.

"Я - росіянка з ніг до голови. Я - людина, яка народилася і постаріє тут, тому що я тут люблю все і всіх", - говорила Малишева.

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Однак нещодавно її помітили саме в США. Пропагандистка переходила дорогу на одному з пішохідних переходів Нью-Йорка. У неї в руках було кілька портпледів з одягом і сумочка.

Варто відзначити, що у любительки Росії в США живуть сини зі своїми сім'ями. Крім того, у неї є величезний особняк в передмісті Нью-Йорка, розташований на одному гектарі землі. Вартість цього особняка становить шість з половиною мільйонів доларів.

Також Малишева купувала дві квартири для дітей площею близько 110 квадратних метрів. Ці квартири коштують приблизно 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, актор Сергій Кретов, який здобув популярність після зйомок у Радянському кінофільмі "Дивовижні пригоди Дениса Корабльова", спився і вмирає в злиднях. Зараз Кетову 52 роки і він живе в двокімнатній квартирі в центрі Мінська. Всі цінні речі і майно він пропив і вже не соромиться того жаху, який панує у нього в квартирі.

Також повідомлялося про те, що рідний брат зірки "Вороніних" 37-річний Леонід Волков скоїв жахливе вбивство у США. Він убив своїх співмешканців, розчленував їх і намагався знищити всі докази.

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