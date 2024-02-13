"Геній сорому": Білик жорстко звернулася до Кіркорова, який заспівав її пісню на Донбасі

Легенда української естради, співачка та авторка пісень Ірина Білик прокоментувала свіжу скандальну витівку відомого російського попспівака-путініста Філіпа Кіркорова. 13 лютого стало відомо, що він виконав її пісню "Снег" у тимчасово окупованій Горлівці (Донецька область). І Білик виклала свою відповідь Кіркорову в Instagram.
Співачка виклала емоційне відео, в якому були кадри терористичних дій країни-агресорки. У ролику були зображені тисячі покалічених і втрачених людських життів та зруйнованих будинків.
Крім того, Білик використала вірш російською мовою, розкриваючи весь цинізм путініста Кіркорова. У рядках знаменитість звертається до росіянина, називаючи його "генієм "сорому і наготи". І додає, що він уже давно "продав душу дияволу" і "сніг у крові біля його дверей", а "порядність уже не повернути", коли розум затьмарений брехнею.
Нагадаємо, раніше 56-річний співак-путініст Філіп Кіркоров зробив величезне моторошне татуювання на видному місці. Натільний малюнок він приховував протягом кількох місяців.
Також стало відомо, що у Кіркорова медичні проблеми після операції на сідницях. Артист встановив імпланти, однак після хірургічного втручання у нього почалися ускладнення.
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