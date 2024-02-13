Тремтів від страху і фальшиво вив: Кіркоров виступив перед окупантами на фронті

Примадонн готовий на що завгодно, аби його перекачані сідниці залишалися в теплі та затишку.

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Філіп Кіркоров приїхав до Горлівки замолювати гріхи за голу вечірку Івлєєвої / колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Філіпа Кіркорова поставили на коліна після його появи на "голій" вечірці Насті Івлєєвої. Артист, який звик, що він недоторканний і може говорити й робити все, що хоче, потрапив у країні-окупанті під тотальне скасування - його знімають з ефірів, "вирізають" із фільмів, відмовляються від його виступів на концертах і корпоративах, блокують рахунки.

Примадонн був шокований такими наслідками. Навіть його зв'язки та гучне ім'я не дозволили йому відновити репутацію. Тоді він пішов на крайні заходи, останній шанс вислужитися перед кривавою кремлівською диктатурою.

ЗМІ публікують відео, зняте нібито в Горлівці (Донецька область), на якому Філя виступає перед пораненими окупантами. Дивовижно, але туди він приїхав без макіяжу, стразів і пір'я - весь у чорному.

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На ролику видно, що артист помітно нервує, його голос тремтить і зривається. Він співав без фонограми і з жахливим звуком.

Ще більш цинічним з боку безпринципного співака виявилося те, що перед окупантами він виконував пісню "Снег", яку написала українська співачка Ірина Білик.

Дивіться відео ганебного виступу Кіркорова в Горлівці:

Раніше 56-річний співак-путініст Філіп Кіркоров зробив величезне моторошне татуювання на видному місці. Натільний малюнок він приховував протягом декількох місяців.

Також стало відомо, що у Кіркорова медичні проблеми після операції на сідницях. Артист встановив імпланти, проте після хірургічного втручання у нього почалися ускладнення.

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