'Десь у кущах під Бахмутом': Сенцов показав яскраве селфі з фронту

Сенцов показав яскраве Селфі з фронту / УНІАН і Facebook

Відомий український режисер і екс-політв'язень кривавого путінського режиму Олег Сенцов, який зараз служить у ЗСУ, поділився новим знімком з фронту. Фоно він виклав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Сенцова, Селфі в кущах він зробив в Донецькій області.

"Десь в кущах під Бахмутом", – підписав кадр він.

На знімку видно, як Сенцов сидить в окопі біля військового спорядження в повній екіпіровці під палючим сонцем.

До слова, раніше режисер говорив, що до своєї передислокації в Донецьку область він ніс службу в Луганській області ‒ разом з лідером легендарної рок-групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком і співзасновником мережі ресторанів і піцерій "Ветерано" Леонідом Остальцевим.

Український режисер Олег Сенцов, який захищає країну від російського вторгнення, заявив, що "битва за Донбас добігає кінця, принаймні, її активна фаза".

За його словами, російська окупаційна армія зосередила свої останні зусилля на спробах захопити Бахмут, а на інших донбаських напрямках значно знизила активність.

До того стрімінгова платформа Netflix у лютому викупила права на показ кримінальної драми українського режисера Олега Сенцова"Носоріг". Українська прем'єра пройшла 17 лютого. На Netflix фільм вийшов 23 травня 2022 року.

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