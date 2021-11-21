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Гаркалін помер після вакцинації Спутником: що не так з російським COVID-щепленням

21 листопада 2021, 15:18

Валерій Гаркалін був щеплений від коронавірусу незадовго до госпіталізації.

Гаркалін
Валерій Гаркалін / gitis.net

Померлого напередодні від наслідків коронавірусу народного артиста РФ Валерія Гаркаліна поховають на Міуському кладовищі в Москві 23 листопада.

Як повідомляє Інтерфакс, відбудеться громадянська панахида в навчальному театрі ГІТІС.

Перед смертю Гаркалін прищепився вакциною РФ

Валерій Гаркалін помер 20 листопада на 68-му році життя. Актор був госпіталізований з коронавірусом в жовтні і довгий час перебував у реанімації.

Як розповіла kp.ru дочка зірки Ніка Гаркаліна, її батько був прихильником щеплень і ще влітку вакцинувався від коронавірусу. Результати першого щеплення виявилися дивними: антитіла у Валерія Борисовича так і не з'явилися.

Російська актриса Марія Шукшина заявила, що померлий в лікарні Валерій Гаркалін був щеплений від коронавірусу незадовго до госпіталізації.

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Шукшина написала у своєму Telegram-каналі, що перед тим, як Гаркалін потрапив в реанімацію, з ним спілкувався режисер Віталій Максимов. З посиланням на режисера Шукшина пише, що Гаркалін в серпні поставив "два уколи" ЕпіВакКорони. У вересні актор ще раз прищепився - цього разу двома дозами.

"Я запам'ятав, що другий укол був 12 вересня. 2 жовтня він опинився в Комунарці... І ось-фінал..." - цитує Шукшина Віталія Максимова.

У смерті від COVID-19 російські лікарі звинувачують самого Гаркаліна

Лікар-пульмонолог Сергій Пурясев пояснив сайту kp.ru, чому не вдалося врятувати актора, незважаючи на те, що він встиг зробити щеплення від коронавірусу.

Пульмонолог каже, що це вкрай рідкісний випадок, коли імунітет неправильно відреагував на щеплення. Це говорить про крайній знос організму. Якщо дивитися на статистику, то виявиться, що антитіла не виробляються в 0,01% або навіть в 0,001% випадків.

читайте такожГаркалін залишив заповіт: кому дістанеться спадок знаменитого актораПурясев стверджує, що Гаркалін працював на знос, а в його віці це шкідливо. Вакцинуватися треба, але якщо вакцинуватися і потім думати, що нічого не страшно - це неправильно. "Робота артиста - це екстремальний за навантаженням варіант навіть для 25 - річної людини: стреси, ненормований робочий день, величезна кількість контактів, весь час на межі можливостей", - пояснив лікар.

Що таке Спутник V і ЕпіВакКорона

Супутник V-вакцина РФ, яка за даними розробників повинна діяти проти COVID-19. Схвалена до використання в 51 країні світу, заборонена в Україні. Через відсутність наукових публікацій про вакцину у міжнародного співтовариства немає достовірної інформації про її ефективність. У наукових журналах відсутні публікації про випробування вакцини на тваринах, тому немає ніякої можливості оцінити її ефективність.

ЕпіВакКорона - однокомпонентна пептидна вакцина РФ проти COVID-19. Піддається критиці за недоведену епідеміологічну ефективність (здатність захищати від хвороби), а також за використання в цивільному обороті до отримання доказів такої ефективності і в зв'язку з підозрами в конфлікті інтересів. У зв'язку з цим, вакцина отримала негативні відгуки ряду фахівців, а також стала об'єктом цивільних і журналістських розслідувань. Ряд вчених виступають за призупинення використання ЕпіВакКорони до проведення незалежної перевірки.

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