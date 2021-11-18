Раптово помер зірка "Нічної варти"

Ігор Савочкін до цього був у лікарні / Pravda Komsomolskaya

Помер російський актор театру і кіно Ігор Савочкін, який прославився роллю у фільмі "Нічна варта".

"Зараз я дізналася, що вчора пішов ігор Савочкін. Один з тих, хто був добрий до мене в ті часи, коли я починала. Ігор працював у "Базелевсі", займався пост-продакшеном. Люди не з нашої сфери знають його як відомого актора", - написала блогер Олеся Казанцева в Facebook.

Артист помер у 58 років. Про причину його смерті поки нічого невідомо, проте раніше ЗМІ писали, що він потрапив до лікарні через болі в спині. При цьому, пізніше повідомлялося, що артист в порядку і збирається їхати додому.

Головне про Савочкіна

Ігор Савочкін народився 14 травня 1963 року в селі Березівка Саратовської області. Він працював у Театрі на Покровці і в компанії Тимура Бекмамбетова "Базелевс". Прославився завдяки фільмам "Нічна варта", "Кука", "Любов під прикриттям" і "Левіафан" і серіалам "Епідемія", "Домашній арешт" і "Метод".

Нагадаємо, 6 вересня, на 89 році життя помер легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо. Останнім часом він хворів і кілька разів йшов з кіно і театру.

Також раніше помер культовий радянський артист Роман Громадський. У нього стався інсульт. На рахунку актора цілий ешелон ролей в кіно і театрі.