Путін переховав свою коханку: Кабаєва зникла зі Швейцарії

На change.org збирають підписи під петицією з вимогою депортувати зі Швейцарії Кабаєву

Колишня російська гімнастка і депутат Держдуми Росії Аліна Кабаєва, яка є ймовірною коханкою, а можливо навіть і дружиною президента країни-агресора Росії Володимира Путіна, вірогідно, зараз не перебуває на території Швейцарії. Принаймні, ознак її присутності там не виявив Федеральний департамент юстиції та поліції.

Діти Кабаєвої та Путіна

Вперше чутки про те, що Кабаєва живе в Швейцарії з'явилися на початку березня 2015 року, коли колишня гімнастка нібито народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін, пише видання Le News.

Існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, писали про народження дівчинки, а нещодавно видалений аккаунт в Twіtter на ім'я Аліни Кабаєвої (можливо справжній, а можливо і фейковий) повідомив про народження хлопчика. За іншими повідомленнями, Кабаєва народила близнюків.

Газета Blick писала, що Путін міг супроводжувати Кабаєву і, можливо, залишався з нею в клініці. У будь-якому випадку Кремль заперечував, що Путін є батьком одного або декількох дітей Кабаєвої.

Після того як вранці 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, чутки про те, що коханка Путіна разом з дітьми ховається в Швейцарії, розгорілися з новою силою. Повідомлялося, що Кабаєва та її діти ховаються в шале, що охороняється, в Тичино.

Кабаєву шукали, але не знайшли

Федеральний уряд Швейцарії задумався над тим, що присутність Кабаєвої в Швейцарії може вплинути на імідж країни, адже Швейцарія слідом за Євросоюзом запровадила економічні санкції проти Росії. Федеральний департамент юстиції та поліції Швейцарії (FDJP) повідомив телекомпанії RTS, що були проведені необхідні перевірки. Зазначається, що немає жодних ознак присутності Кабаєвої в країні.

Зараз місцезнаходження Кабаєвої та її дітей, а також особистість їхнього батька оповиті таємницею. Зазначимо також, що Захід досі не наклав санкції на Кабаєву.

Як повідомляв Главред, на сайті change.org збирають підписи під петицією з вимогою депортувати зі Швейцарії Аліну Кабаєву. Ініціативу підтримали вже майже 72 тисячі осіб. Коли ця петиція збере 75 тисяч підписів, вона найімовірніше стане однією з найбільш підписуваних на change.org на даний момент.

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