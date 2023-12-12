УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Французький автор Фредерік Бегбедер заарештований за підозрою в згвалтуванні

Анна Підгорна
12 грудня 2023, 20:51
За мотивами свого минулого затримання письменник написав цілий роман. Поки невідомо, чи варто чекати від Бегбедера нових тюремних записок.
Фредерік Бегбедер
Фредерік Бегбедер був поміщений під варту за підозрою в згвалтуванні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Французький письменник і літературний критик, автор бестселерів "99 франків" і "Кохання живе три роки" Фредерік Бегбедер був викликаний в один з поліцейських ділянок Парижа для розслідування у справі про згвалтування. О 9 годині ранку, по прибуттю літератора в поліцію, він був затриманий і поміщений під варту.

Про це повідомив виданню Libération прокурор Родольф Жаррі. Він розповів, що "23 липня 2023 року в поліцейську дільницю прийшла жінка, щоб подати скаргу на Фредеріка Бегбедера. Вона стверджує, що мала з ним перший сексуальний контакт за взаємною згодою, а потім другий секс без згоди, в ту ж ніч в номері готелю".

Письменник свою провину заперечує. О 18:00 він був звільнений з-під варти, проте Жаррі зазначає, що розслідування про причетність письменника до вищевказаної справи триває.

відео дня

Варто відзначити, що Фредерік Бегбедер до цього вже мав проблеми з законом. У 2008 році він був затриманий в 8-му окрузі Парижа під час прийому кокаїну прямо з капота свого автомобіля. Крім того при літераторі було виявлено 2.6 грам наркотику. За мотивами цих подій автор написав автобіографічний роман "Французький роман".

У червні 2022 року Бегбедер заявив, що перестав вживати кокаїн і нововиявлена тверезість абсолютно не заважає йому творити.

Раніше інсайдери розповіли, що зараз відбувається з важкохворим Брюсом Віллісом та його родиною. Разом вони переживають зміни, пов'язані з лобно-скроневої деменцією Міцного горішка.

Також шанувальники Брітні Спірс знайшли пояснення її диким танцям та дивній поведінці - все це нагадує симптоми рідкісного психічного розладу, який міг виникнути у співачки після років прийому психіатричних препаратів з примусу батька-опікуна.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
шоу-бізнес Фредерік Бегбедер новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Зеленський зустрівся з Байденом і розповів про виділення нової допомоги від США

Зеленський зустрівся з Байденом і розповів про виділення нової допомоги від США

21:50 Політика
"Немає зрозумілої стратегії": у США пояснили, чому не виділяють допомогу Україні

"Немає зрозумілої стратегії": у США пояснили, чому не виділяють допомогу Україні

20:42 Політика
90% армії: США опублікували секретні дані про загиблих окупантів

90% армії: США опублікували секретні дані про загиблих окупантів

20:26 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:50

Зеленський зустрівся з Байденом і розповів про виділення нової допомоги від США

21:38

На фронті загинув один з творців "Захара Беркута" та "Кіборгів" Руслан Володін

21:25

"Лежу рівно": переможниця "Євробачення" опублікувала фото з лікарні

21:13

Угорці Закарпаття написали лист Орбану щодо вступу України в ЄС: той відповів

21:07

Місячний календар 13 грудня 2023: день, коли з'являється можливість достягнути бажаного

Україна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал МаломужУкраїна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал Маломуж
20:51

Французький автор Фредерік Бегбедер заарештований за підозрою в згвалтуванні

20:42

"Немає зрозумілої стратегії": у США пояснили, чому не виділяють допомогу Україні

20:26

90% армії: США опублікували секретні дані про загиблих окупантів

20:20

Прихований тандем Залужного і Порошенко?Погляд

Реклама
20:03

Правила виходу на пенсію посилять: кому з українців загрожують проблеми

20:00

Вивертати чи ні: як правильно завантажувати речі в пральну машинку

19:58

"Хочу послухати, як воно десь прилітає": у новому випуску "VIP з Наталією Мосейчук" Герой України закликає не повторити "афганський синдром"Відео

19:49

Відставка Залужного і Наєва: у Міноборони роз'яснили ситуацію

19:23

Синоптики оголосили штормове попередження: Україну засипатиме снігом

19:16

Закручують гайки: в Ірландії посилюють пільги для біженців

19:15

"Спочатку - духовність, потім - зброя і бомби": зірка "Довбуша" закликав повністю заборонити російську мову

19:12

Гороскоп на завтра 13 грудня 2023: Раку - проблеми зі здоров'ям, Терезам - мало любові

19:00

Оля Цибульська потрапила в скандал через зруйновану окупантами квартиру в ІрпеніВідео

18:59

Вони зрадили Україну: топ зірок-запроданців, які гастролюють у Росії

18:32

Зустріч була "дуже продуктивною": перші подробиці візиту Зеленського в США

Реклама
18:11

Україна може залишитися без допомоги США вже за три тижні: усі подробиці

18:03

Чим змусити волосся рости: ці прості поради допоможуть отримати хорошу шевелюруВідео

18:00

Не всохне до весни: як зберегти часник навіть в квартирі

17:58

Жінка намазала іржавий слив томатним соусом: результат убив її наповал

17:55

Євген Карась. "Все погано, зрада, відступ..." Годі скиглити!Відеоблоги

17:48

Година без зв'язку - величезні збитки: нардеп про наслідки атаки на "Київстар"

17:21

Допомога США для України: у Білому домі зробили важливу заяву

17:20

Росія націлилась на ще одне місто під Бахмутом: його втрата змінить хід боїв - OSINT

17:00

Якою водою потрібно вмитися 14 грудня, щоб стати здоровим: прикмети і заборони

16:50

"Ситуація складна": росіяни зібрали майже півмільйона солдатів і перейшли в наступ

16:37

Куп'янськ: що потрібно знати про наступ окупантівПогляд

16:21

Проблеми з сигналами про тривоги і "лежачі" термінали: що відомо про збій в "Київстарі" через кібератаку ворогів

16:20

Окупанти посилюють натиск на Бахмут: перекидають додаткові резерви на фронт - Сідорін

16:01

"Людей їм не шкода": в ЗСУ розкрили деталі масованого наступу росіян

16:00

"Авдіївку не здамо": генерал-розвідник назвав рік корінного перелому у війні

15:59

Українські хакери "поклали" всю РФ: Кремль втратив контроль над податками та зборами

15:58

Словаччина різко передумала: не блокуватиме переговори ЄС-Україна

15:54

Чи хочуть українці продовжувати боротися проти Росії: результати опитування

15:40

Понад половина українців готова боротися з РФ навіть без допомоги Заходу - опитування

15:35

В спортклубі Порошенка "5 елемент" будуть оголошувати "санітарну перерву" та дзвонити нардепам після появи ТЦК

Реклама
15:30

Курс долара йде на спад: експерт спрогнозував, що з ним буде до кінця року

15:24

Тоня Матвієнко розповіла, що схудла на 10 кілограм

15:20

10 ознак того, що ви старі: лікар розповіла, як зупинити процес старіння

15:17

Церковне свято 13 грудня: чому лихослів'я може обернутися проблемами зі здоров'ям

15:05

Хто з українців може платити за комуналку наполовину менше: відповідь Пенсійного

14:58

Це найгучніший салат Ніжність: рецепт закуски на Новий рік 2024

14:52

Рішення знайдено: Туск анонсував швидке розблокування кордону з Україною

14:38

Лілія Ребрик розчулила зізнанням у коханні своєму чоловікові

13:57

"Це напад на всіх нас": прем'єр-міністр Польщі висловився про війну в Україні

13:51

"Горлівка - це Україна": Зеленський показав, як ЗСУ підняли прапор в Горлівці

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти