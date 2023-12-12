Французький автор Фредерік Бегбедер заарештований за підозрою в згвалтуванні

За мотивами свого минулого затримання письменник написав цілий роман. Поки невідомо, чи варто чекати від Бегбедера нових тюремних записок.

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Фредерік Бегбедер був поміщений під варту за підозрою в згвалтуванні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Французький письменник і літературний критик, автор бестселерів "99 франків" і "Кохання живе три роки" Фредерік Бегбедер був викликаний в один з поліцейських ділянок Парижа для розслідування у справі про згвалтування. О 9 годині ранку, по прибуттю літератора в поліцію, він був затриманий і поміщений під варту.

Про це повідомив виданню Libération прокурор Родольф Жаррі. Він розповів, що "23 липня 2023 року в поліцейську дільницю прийшла жінка, щоб подати скаргу на Фредеріка Бегбедера. Вона стверджує, що мала з ним перший сексуальний контакт за взаємною згодою, а потім другий секс без згоди, в ту ж ніч в номері готелю".

Письменник свою провину заперечує. О 18:00 він був звільнений з-під варти, проте Жаррі зазначає, що розслідування про причетність письменника до вищевказаної справи триває.

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Варто відзначити, що Фредерік Бегбедер до цього вже мав проблеми з законом. У 2008 році він був затриманий в 8-му окрузі Парижа під час прийому кокаїну прямо з капота свого автомобіля. Крім того при літераторі було виявлено 2.6 грам наркотику. За мотивами цих подій автор написав автобіографічний роман "Французький роман".

У червні 2022 року Бегбедер заявив, що перестав вживати кокаїн і нововиявлена тверезість абсолютно не заважає йому творити.

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