У Брітні Спірс рідкісний психічний розлад - ЗМІ

Танці Спірс - лише симптом, який може привести до більш серйозних наслідків.

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Брітні Спірс, ймовірно, хворіє на акатизію / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американська співачка Брітні Спірс з юності привертає до себе увагу: спершу - як музичне диво, потім - через епатажні витівки і багаторічний "арешт", який їй влаштувала її власна сім'я, зараз - напівголими танцями.

Пояснення останньому знайшла спільнота захисту здоров'я "Akathisia Alliance for Education and Research" у соцмережі Х - там припускають, що артистка страждає рідкісним психічним розладом під назвою "акатизія". Один з основних симптомів - непереборна потреба людини постійно перебувати в русі.

Також людина з акатизією відчуває постійну тривожність, відсутність руху приносить їй дискомфорт або навіть больові відчуття. Крім того у тих, хто схильний до розладу, можуть розвинутися суїцидальні нахили.

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У коментарях спільноти відзначають, що акатизія може розвиватися, як побічний ефект прийому деяких психіатричних препаратів. Відомо, що такі препарати Спірс вживала багато років проти своєї волі під наглядом батька-опікуна.

Раніше стало відомо, що Брітні Спірс розлучається з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.

Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.

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