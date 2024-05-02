Викликали швидку: Брітні Спірс влаштувала бійку з бойфрендом

Служби порятунку відреагували на інцидент за участю Брітні Спірс у Chateau Marmont у Лос-Анджелесі.
За даними Page Six, джерела, знайомі з поп-зіркою, кажуть, що інцидент стався через сварку, яку вона влаштувала зі своїм бойфрендом Полом Річардом Солісом у розкішному готелі.
Представник пожежної служби Лос-Анджелеса Брайан Гамфрі підтверджує, що швидку допомогу викликали в Chateau Marmont близько 12:42 за тихоокеанським часом. "Нам зателефонували в службу 911 і повідомили про поранення дорослої жінки", - каже представник LAFD.
"Той, хто зателефонував, не мав докладної інформації про характер травми. Ми направили на місце одну машину швидкої допомоги", - повідомляють у службі.
Гамфрі додає: "Зі звітів незрозуміло, чи пропонували співробітники служб екстреного реагування будь-яке лікування, але зазначає, що вони "нікого не перевозили в лікарню".
Джерело також повідомило, що Спірс, яка живе в сусідньому Таузенд-Оукс, Каліфорнія, пішла під охороною, додавши, що вона "зараз удома і в безпеці".
Хто така Брітні Спірс?
Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, акторка, танцівниця, авторка пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Найкращий танцювальний запис", повідомляє "Вікіпедія".
На фотографіях, отриманих Page Six, видно, як співачка тримає подушку, а Соліс стоїть поруч із нею в синій фланелевій сорочці, чорних джинсах, кепці та кросівках.
На зображеннях також можна побачити співробітника служби екстреного реагування, який тримає ноші і залишає місце події, а Спірс дивиться в бік камер папараці.
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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брітні Спірс у процесі розлучення з чоловіком, актором і фітнес-інструктором Семом Асгарі, через рік після укладення офіційного шлюбу. Причиною нібито стала невірність співачки.
Після розлучення Брітні Спірс пішла у відрив на дивній вечірці з п'ятьма чоловіками - у соціальних мережах з'явилося відео, де їй цілують і облизують ноги, поки вона позує в напівпрозорій сукні.
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