Фіналіст Холостячки з Ксенією Мішиною вперше показав "секретну" маму сина

У липні 2023 року український підприємець Олексій Тригубенко, який став фіналістом романтичного реаліті-шоу Холостячки з Ксенією Мішиною, несподівано для своїх шанувальників став батьком. У нього з'явився син, якого назвали Марком.
Особу мами хлопчика Тригубенко тримає в таємниці. Раніше він розповідав, що незадовго до повномасштабної війни він зустрів своє кохання. Ймовірно вона і подарувала Олексію сина.
Нещодавно у своєму блозі в Instagram бізнесмен не тільки розкрив ім'я мами Марка, а й показав зворушливе сімейне фото, на якому можна роздивитися жінку. Її звати Ольга, вона має струнку фігуру та довге русяве волосся.
Олексій Тригубенко та його обраниця живуть у цивільному шлюбі й не поспішають законно оформляти стосунки. Однак спільного сина Марка пара виховує разом.
Що таке Холостячка?
Холостячка - романтичне реаліті-шоу від СТБ, жіноча версія проєкту "Холостяк" (українська адаптація американського шоу побачень "The Bachelor"). Перший сезон вийшов 2020 року. Його головною героїнею стала українська акторка Ксенія Мішина. У 2021 році глядачі побачили другий сезон шоу зі співачкою Златою Огнєвіч у головній ролі.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше український співак EL Кравчук різко заступився за Олега Винника, який таємно виїхав з України на початку повномасштабної війни, а тепер намагається повернутися на українську сцену.
Також стало відомо, що 22-річна донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса Яна вагітна первістком. Про це майбутня мама повідомила в соціальних мережах.
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